Co warto obejrzeć przed premierą "Pingwina"? Czy trzeba znać filmy o Batmanie

Już w piątek na Max premiera "Pingwina". To długo wyczekiwany spin-off "Batmana". Akcja serialu rozgrywa się tydzień po wydarzeniach przedstawionych w hitowym filmie Matta Reevesa z 2022 roku. Co warto obejrzeć przed "Pingwinem"? Czy znajomość filmu jest konieczna dla zrozumienia serialu? O tym mówił sam reżyser.

"Pingwin" wchodzi na Max. Co obejrzeć przed premierą?

Chcąc "pogłębić" warto oczywiście powrócić do wyreżyserowanego przez Reevesa "Batmana" z Robertem Pattinsonem, Zoë Kravitz i Colinem Farrellem w rolach głównych. W oczekiwaniu na powrót do świata Gotham można też sięgnąć po cenioną serię o superbohaterze autorstwa Christophera Nolana. Na tę składają się filmy "Batman: Początek", "Mroczny Rycerz" i "Mroczny Rycerz Powstaje" odpowiednio z 2005, 2008 i 2012 roku. W postać głównego bohatera wciela się w nich Christian Bale. Rolę Jokera odgrywa zmarły w 2008 roku Heath Ledger. Obok nich występują też m.in. Michael Caine, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal, Anne Hathaway, Tom Hardy, Cillian Murphy, Liam Neeson czy Gary Oldman. Drugi z filmów serii doceniony został dwiema statuetkami Oscara. Do nagrody nominowany był też "Batman: Początek".