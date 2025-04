Pierwsze szczegóły obsady serialowego "Harry'ego Pottera"

Harry Potter. Nowa ekranizacja na platformie Max Źródło: YouTube/HBO Max

Stacja HBO oficjalnie potwierdziła, kto pojawi się w obsadzie serialu "Harry Potter". Pierwszą grupę tworzą cenieni aktorzy i aktorka, których nazwiska już wcześniej pojawiały się w kontekście spekulacji na temat obsady nowej ekranizacji prozy J.K. Rowling.

Stacja telewizyjna HBO poinformowała już w 2023 roku, że powstanie serialowa ekranizacja serii powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze. Główną twórczynią serialu (również jedną z producentek) jest Francesca Gardiner, współautorka sukcesu między innymi "Sukcesji" oraz "Obsesji Eve", za reżyserię dużej liczby odcinków odpowiedzialny jest Mark Mylod, również współtwórca "Sukcesji". Mylod w swoim reżyserskim dorobku ma także odcinki takich hitów jak: "Shameless", "Wszystkie wcielenia Tary", "Ekipa" czy "Gra o tron".

W poniedziałek portal Variety jako pierwszy poinformował, że HBO (stacja należąca do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl) skompletowała część obsady nowej produkcji i chodzi o kluczowe, drugoplanowe postaci.

"Z ogromną radością możemy poinformować, że obsadzeni zostali John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon oraz Paul Whitehouse do ról Dumbledore'a, McGonagalla, Snape'a, Hagrida, Quirrella i Filcha" - poinformowali w komunikacie prasowym Gardiner oraz Mylod.

"Jesteśmy zachwyceni tym, że mamy na pokładzie tak wyjątkową grupę talentów i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak tchną nowe życie w te ukochane postaci" - zaznaczyli.

Albus Dumbledore (Michael Gambon) w filmie "Harry Potter i książę Półkrwi" (2015) Źródło: Materiały promocyjne

Kto gra kogo w serialu "Harry Potter"?

"Variety" przypomina, że Lithgow, McTeer, Essiedu oraz Frost już wcześniej wymieniani byli jako potencjalni członkowie obsady nowej produkcji. W poniedziałek te przypuszczenia zostały oficjalnie potwierdzone. Zatem w serialowym "Harrym Potterze" zagrają:

John Lithgow wcieli się w postać Albusa Dumbledore’a - dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie; w sadze filmowej Dumbledore'a grał Richard Harris (pierwsze dwie części), następnie Michael Gambon;

Janet McTeer wcieli się w postać profesory Minerwy McGonagall - nauczycielki transmutacji, opiekunki Gryffindoru, jednej z członkiń Zakonu Feniksa oraz dwukrotnej dyrektorki Hogwartu; w serii filmowej McGonagall stworzyła wybitna Maggie Smith.

Paapa Essiedu zagra Severusa Snape'a - nauczyciela w Hogwarcie, opiekuna Slytherinu; Snape'a w filmowej wersji grał legendarny Alan Rickman.

Nick Frost wcieli się natomiast w Rubeusa Hagrida - gajowego, strażnika kluczy w Hogwarcie, nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami; w filmowej serii Hagrida stworzył również wybitny Robbie Coltrane;

Luke Thallon obsadzony został w roli Quirinusa Quirrella (Kwiryniusza Quirrella) - nauczyciela w Hogwarcie, który próbował ukraść kamień filozoficzny; w filmowej odsłonie Quirrella zagrał fenomenalny Ian Hart;

Paul Whitehouse otrzymał rolę Argusa Filcha - woźnego w Hogwarcie, w którego w filmowej adaptacji wcielał się David Bradley.

Alan Rickman jako Severus Snape Źródło: Warner Bros.

"Harry Potter". Otwarty casting na młodych czarodziejów

To pierwsze oficjalne szczegóły dotyczące obsady jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali ostatnich lat. Zagadką pozostaje to, kto zagra Harry'ego, Rona i Hermionę. Jesienią ubiegłego roku stacja HBO ogłosiła otwarty casting do tych ról.

W grudniu ubiegłego roku Gardiner i Mylod poinformowali, że w odpowiedzi na casting zgłosiło się 32 tysiące dzieci, a zespół odpowiedzialny za obsadę dziennie oglądał od 500 do tysiąca nagrań z założeniem, że niczego nie przeoczy. Mylod wyjaśnił wówczas, że niewielka grupa chętnych do trzech najważniejszych ról zostanie zaproszona na warsztaty, które miały odbyć się w styczniu tego roku.

W komunikacie prasowym HBO potwierdziło, że zdjęcia mają ruszyć latem tego roku w podlondyńskim Warner Bros. Studios Leavesden, gdzie również powstała cała seria filmów "Harry Potter". Premiera serialu planowana jest na 2026 rok.