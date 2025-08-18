Zdjęcie płonącego człowieka przeszło do historii muzyki. Nie żyje Ronnie Rondell Jr.

Ronnie Rondell Jr. nie żyje Źródło: Getty Images

Kaskader, który wystąpił w wielu znanych produkcjach, zmarł we wtorek, 12 sierpnia, w domu opieki dla seniorów w Osage Beach w stanie Missouri - informują amerykańskie media, powołując się na nekrolog opublikowany przez rodzinę.

Ronnie Rondell Jr., a właściwie Ronald Reid Rondell, urodził się 10 lutego 1937 roku w Hollywood. Jak przypomina BBC, występował już we wczesnych latach 50. Pracował przy tak znanych produkcjach telewizyjnych, jak "Aniołki Charliego", "Dynastia", czy "Słoneczny patrol". Oglądaliśmy go również w filmach - w tym "Spartakus", "Karate Kid", czy "Diamenty są wieczne" z serii przygód Jamesa Bonda. Koordynował również zespoły kaskaderskie, np. w hollywoodzkim hicie "Batman i Robin".

Nie żyje kaskader znany z okładki płyty Pink Floyd

Wśród jego największych wyczynów kaskaderskich media wymieniają skok z płonącego, przewracającego się słupa w filmie przygodowym "Królowie słońca" (Kings of the Sun) z 1963 roku, czy imponujące sceny pożaru w "Płonącym wieżowcu" z 1974 roku.

Okładka albumu "Wish You Were Here" zespołu Pink Floyd Źródło: PAP/DPA

Na zawsze zapisał się w historii muzyki, występując na okładce albumu "Wish You Were Here" zespołu Pink Floyd z 1975 roku. Widzimy na nim, jak płonący Rondell Jr. ściska dłoń innego kaskadera, Danny'ego Rogersa. Brytyjski "The Guardian" przeprowadził w 2020 roku wywiad z Aubrey Powellem, autorem okładki, który opowiadał, że Rondell miał na sobie garnitur i perukę pokryte środkiem zmniejszającym palność, pokryto go też specjalnym żelem. Przy jednej z prób wiatr zmienił jednak kierunek i ogień skierował się na twarz kaskadera. "Ronnie był bardzo uprzejmy, biorąc pod uwagę, że stracił brew i część wąsów. Ale dla niego, jako profesjonalisty w branży filmowej, to była codzienna praca" - wspominał Powell.