Amber Heard złożyła zeznania. "Uderzył mnie w twarz. Nie wiedziałam, co się dzieje"

"To najbardziej bolesna i najtrudniejsza rzecz, jakiej doświadczyłam"

Aktorka powiedziała, że jej związek z Deppem był "magiczny" do czasu, aż nie pojawiła się w nim przemoc. Jak zeznała, Depp pierwszy raz użył wobec niej przemocy fizycznej, gdy zapytała go, co jest napisane na jednym z jego tatuaży. Jak relacjonowała, gdy powiedział, że "wino", zaśmiała się, sądząc, iż to żart. - Uderzył mnie w twarz. Nie wiedziałam, co się dzieje. Wpatrywałam się w niego - zeznała. Dodała, że uderzył ją jeszcze dwa razy i powiedział: - Myślisz, że to zabawne, s*ko?