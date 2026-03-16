Te oscarowe hity obejrzysz w HBO Max

Oscary 2026 - najważniejsze momenty Źródło: Reuters/A.M.P.A.S.© 2026

Do studia Warner Bros. trafiło łącznie 11 nagród. Tym samym wytwórnia wyrównała rekord pod względem liczby nagród zdobytych przez jedno studio w ciągu jednej oscarowej nocy - zwrócił uwagę dziennik "Los Angeles Times". Wcześniej udało się to osiągnąć wytwórni MGM, która wyprodukowała film "Ben Hur" z 1959 roku (zdobył 11 Oscarów), Paramount, która wyprodukowała "Titanica" z 1997 roku (zdobył 11 Oscarów) oraz New Line Cinema, która wyprodukowała "Władcę pierścieni: powrót króla" z 2003 roku (również zdobył 11 Oscarów). Ta ostatnia wytwórnia obecnie jest częścią studia Warner Bros.

Które filmy wyprodukowane pod szyldem studia Warner Bros. otrzymały nagrody? Oto lista zwycięzców.

"Jedna bitwa po drugiej" - sześć Oscarów

Najlepszy film - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

Najlepsza reżyseria - Paul Thomas Anderson

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej - Sean Penn

Najlepszy scenariusz adaptowany - Paul Thomas Anderson

Najlepszy casting - Cassandra Kulukundis

Najlepszy montaż - Andy Jurgensen

"Jedna bitwa po drugiej" to luźna adaptacja "Vineland", powieści Thomasa Pynchona sprzed ponad 35 lat. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi, mając u swego boku zadziorną, pewną siebie córkę Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Film obejrzysz tutaj.

"Grzesznicy" - cztery Oscary

Najlepszy aktor w roli głównej - Michael B. Jordan

Najlepszy scenariusz oryginalny - Ryan Coogler

Najlepsza muzyka do filmu - Ludwig Göransson

Najlepsze zdjęcia - Autumn Durald Arkapaw

Bracia bliźniacy wracają do rodzinnego domu, chcąc zostawić za sobą trudną przeszłość. Nie wszystko jednak idzie po ich myśli. Krytyk filmowy Jakub Demiańczuk ocenił, że "Grzesznicy" są dziełem twórcy, "który nie boi się mocnych tematów, mówienia prawdy o trudnej amerykańskiej historii, nawet jeśli ową prawdę ubiera w kostium kina gatunkowego". Film obejrzysz tutaj.

"Zniknięcia" - jeden Oscar

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej - Amy Madigan

Kiedy prawie wszystkie dzieci z tej samej klasy tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. "Zniknięcia" to jeden z najgłośniejszych horrorów ubiegłego roku. Obejrzysz go tutaj.

Niedzielna ceremonia wręczenia Oscarów była wyjątkowa pod wieloma względami. Po raz pierwszy przyznano nagrody w kategorii najlepszy casting, Jessie Buckley została pierwszą Irlandką nagrodzoną w kategorii najlepsza aktorka (za film "Hamnet"), a Autumn Durald Arkapaw została pierwszą w historii kobietą nagrodzoną w kategorii najlepsze zdjęcia. Po raz pierwszy od 13 lat mieliśmy też do czynienia z... remisem. W kategorii krótkometrażowego filmu aktorskiego statuetki trafiły do produkcji "The Singers" oraz "Dwie osoby wymieniające się śliną".

Opracował Maciej Wacławik / az