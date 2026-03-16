Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Te oscarowe hity obejrzysz w HBO Max

Sean Penn w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Oscary 2026 - najważniejsze momenty
Źródło: Reuters/A.M.P.A.S.© 2026
Zdobywając jedenaście Oscarów Warner Bros. dołączył do rekordzistów pod względem liczby nagród zdobytych przez jedną wytwórnię w ciągu jednego roku. Wszystkie trzy nagrodzone filmy studia można obejrzeć w serwisie HBO Max.

Do studia Warner Bros. trafiło łącznie 11 nagród. Tym samym wytwórnia wyrównała rekord pod względem liczby nagród zdobytych przez jedno studio w ciągu jednej oscarowej nocy - zwrócił uwagę dziennik "Los Angeles Times". Wcześniej udało się to osiągnąć wytwórni MGM, która wyprodukowała film "Ben Hur" z 1959 roku (zdobył 11 Oscarów), Paramount, która wyprodukowała "Titanica" z 1997 roku (zdobył 11 Oscarów) oraz New Line Cinema, która wyprodukowała "Władcę pierścieni: powrót króla" z 2003 roku (również zdobył 11 Oscarów). Ta ostatnia wytwórnia obecnie jest częścią studia Warner Bros.

Które filmy wyprodukowane pod szyldem studia Warner Bros. otrzymały nagrody? Oto lista zwycięzców.

"Jedna bitwa po drugiej" - sześć Oscarów

Sean Penn w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Źródło: mat. prasowe WBD
  • Najlepszy film - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
  • Najlepsza reżyseria - Paul Thomas Anderson
  • Najlepszy aktor w roli drugoplanowej - Sean Penn
  • Najlepszy scenariusz adaptowany - Paul Thomas Anderson
  • Najlepszy casting - Cassandra Kulukundis
  • Najlepszy montaż - Andy Jurgensen

"Jedna bitwa po drugiej" to luźna adaptacja "Vineland", powieści Thomasa Pynchona sprzed ponad 35 lat. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi, mając u swego boku zadziorną, pewną siebie córkę Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Film obejrzysz tutaj.

"Grzesznicy" - cztery Oscary

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025)
Źródło: mat. prasowe WBD
  • Najlepszy aktor w roli głównej - Michael B. Jordan
  • Najlepszy scenariusz oryginalny - Ryan Coogler
  • Najlepsza muzyka do filmu - Ludwig Göransson
  • Najlepsze zdjęcia - Autumn Durald Arkapaw

Bracia bliźniacy wracają do rodzinnego domu, chcąc zostawić za sobą trudną przeszłość. Nie wszystko jednak idzie po ich myśli. Krytyk filmowy Jakub Demiańczuk ocenił, że "Grzesznicy" są dziełem twórcy, "który nie boi się mocnych tematów, mówienia prawdy o trudnej amerykańskiej historii, nawet jeśli ową prawdę ubiera w kostium kina gatunkowego". Film obejrzysz tutaj.

"Zniknięcia" - jeden Oscar

Amy Madigan jako ciotka Gladys w "Zniknięciach"
Źródło: Warner Bros.
  • Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej - Amy Madigan

Kiedy prawie wszystkie dzieci z tej samej klasy tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. "Zniknięcia" to jeden z najgłośniejszych horrorów ubiegłego roku. Obejrzysz go tutaj.

Niedzielna ceremonia wręczenia Oscarów była wyjątkowa pod wieloma względami. Po raz pierwszy przyznano nagrody w kategorii najlepszy casting, Jessie Buckley została pierwszą Irlandką nagrodzoną w kategorii najlepsza aktorka (za film "Hamnet"), a Autumn Durald Arkapaw została pierwszą w historii kobietą nagrodzoną w kategorii najlepsze zdjęcia. Po raz pierwszy od 13 lat mieliśmy też do czynienia z... remisem. W kategorii krótkometrażowego filmu aktorskiego statuetki trafiły do produkcji "The Singers" oraz "Dwie osoby wymieniające się śliną".

Warner Bros. Discovery jest właścicielem HBO Max oraz portalu tvn24.pl.

Tomasz-Marcin Wrona
Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

Udostępnij:
Tagi:
FilmHBO MaxOscary
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica