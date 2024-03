Alicja Bachleda-Curuś: trzymamy kciuki za "Strefę interesów" i Ewę Puszczyńską 

czytaj dalej

To nie jest film historyczny. To jest film, który opowiada również o tym, co się dzieje tu i teraz, czyli jak wielu członków naszych społeczeństw odwraca się od różnych złych rzeczy, które się dzieją tuż obok nich, po to tylko, żeby sobie nie zaburzyć swojej własnej strefy komfortu - mówiła w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN24 Marcinem Wroną Ewa Puszczyńska, jedna z producentek dramatu "Strefa interesów" Jonathana Glazera. Obraz otrzymał pięć nominacji do Oscara, w tym w kategorii "najlepszy film". - Czy będzie Oscar? Nie wiem, zobaczymy. Wytrzymajmy to napięcie do końca - mówiła Puszczyńska.