"Od antyku po berlińskie techno". Polska "Symbioza" wybrzmiała w Osace

Światowa premiera symfonii polskiego kompozytora

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek 30 czerwca w ramach oficjalnego programu Pawilonu Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai miał miejsce wyjątkowy koncert. Światowa premiera "Symbiosis Symphony" była również artystycznym podsumowaniem prezydencji Polski w Radzie UE. Wydarzenie odbyło się pod oficjalnym hasłem obecności Polski na Expo: "Dziedzictwo, które napędza przyszłość".

Twórcą symfonii jest m.in. polski kompozytor i producent muzyczny Łukasz Rostkowski (L.U.C.). W rozmowie z reporterką "Faktów po Południu" Martą Balukiewicz mówił o szczegółach projektu, do którego zaprosił 10 europejskich kompozytorów. Wśród współtwórców znaleźli się m.in. Catz 'n Dogz i Maria Pomianowska.

"Symbiosis" jest opowieścią o historii Europy poprzez symfonię dźwięków, obrazów i elektroniki. Łączy w sobie trzy gatunki: klasykę, elektronikę i folk. - Poszczególne instrumenty orkiestry symfonicznej są jak narody, które się ze sobą zestrajają podczas koncertu - tłumaczył kompozytor.

- Emocje są naprawdę piękne. Bardzo się wczoraj wzruszyłem, bo to był magiczny moment - dodał Rostkowski.

Łukasz Rostkowski (L.U.C.) w trakcie premiery "Symbiosis Symphony" Źródło: TVN24

Dzieło łączy w czasie rzeczywistym muzykę, ludową grafikę i sztukę uliczną z obrazami generowanymi przez sztuczną inteligencję.

Całość symfonii składa się z dwunastu elementów. To nawiązanie nie tylko do dwunastu gwiazd na fladze Unii, ale też do dwunastu apostołów i całej europejskiej kultury. - Opowiadaliśmy historię od prehistorii, od antyku po współczesność, po berlińskie techno, po naszą Urszulę Dudziak, po współczesną muzykę - mówił autor.

Próby zespołu przed premierą "Symbiosis Symphony" Źródło: Polska Izba Inwestycji i Handlu

- Koncert spotkał się z wyjątkowym przyjęciem, z owacją na stojąco japońskiej publiczności - stwierdziła Magdalena Skarżyńska wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Agencja odpowiada za organizację polskiej wystawy na Expo 2025.

Premiera symfonii "Symbiosis" w Polsce zaplanowana jest na 2026 rok.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo