Hołd dla Stanisława Soyki. Artyści Męskiego Grania zaśpiewali jego utwór

Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat. Wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Soyka łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Hołd dla Stanisława Soyki

W piątek, podczas pierwszego dnia finałowego koncertu Męskiego Grania w Warszawie Mrozu, Krzysztof Zalewski i Igo oddali hołd Stanisławowi Soyce.

Artyści zaśpiewali "Tolerancję", jeden z najbardziej znanych utworów zmarłego muzyka. Podczas występu wyświetlono na telebimach zdjęcia legendy polskiej sceny muzycznej, a publiczność mieniła się światłami latarek.

