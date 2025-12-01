Logo strona główna
"Wypada przeprosić". Po krytyce ze strony fanów Kazik Staszewski pisze o "strasznym wydarzeniu"

|
Kazik Staszewski
Kazik Staszewski śpiewa "piosenkę" o Robercie Biedroniu i prof. Marku Migalskim
Źródło: TikTok/@kazik.staszewski
"Pierwszy raz wyszłam z koncertu w trakcie... Żal, żenada". Pod fragmentem niedzielnego koncertu Kultu w Zielonej Górze, zamieszczonego przez zespół w mediach społecznościowych, pojawiły się setki komentarzy. Po lawinie krytyki odniósł się do niego lider zespołu, Kazik Staszewski, nazywając występ "strasznym wydarzeniem".

W niedzielę zespół Kult zagrał koncert w Zielonej Górze. Pod zamieszczonym w mediach społecznościowych fragmentem występu z podziękowaniami dla fanów pojawiła się lawina komentarzy krytykujących występ. "To chyba żart. Byłem i wyszedłem", "Przepraszam, gdzie można pisać o zwrot za koszty zakupu biletów? Towar niezgodny z opisem", "Pierwszy raz w życiu wyszłam z koncertu w jego trakcie… żal, żenada", "Nigdy nie sądziłem, że wyjdę z koncertu w trakcie" - to te łagodniejsze.

Kazik po koncercie w Zielonej Górze: wypada przeprosić

Do zarzutów odniósł się lider zespołu, Kazik Staszewski. Odpowiadając fanom w komentarzu pod tym samym nagraniem z Zielonej Góry nazwał koncert "strasznym wczorajszym wydarzeniem" i zapowiedział, że każdy, kto przyśle do niego swój bilet, otrzyma pełny zwrot kosztów.

Wyjaśnił, że powodem jego słabej formy była choroba. "Ratowałem się przed covidem i bólem brzucha, okazało się , że z marnym skutkiem. Wypada przeprosić i zwrócić koszty tym co byli. Poproszę tylko o dowód w postaci biletu i przepraszam raz jeszcze" - zaznaczył Staszewski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jednoczy w groźbie". Po wulgarnej piosence Kazika "przestało być śmiesznie"

"Jednoczy w groźbie". Po wulgarnej piosence Kazika "przestało być śmiesznie"

Polska

Kazik opublikował dwa krótkie nagrania. "Jeszcze w chorobie niestety"

W innym komentarzu wokalista doprecyzował, że został "pouczony przez osoby bardziej kompetentne w temacie formalności związanych ze zwrotami biletów", że jego propozycja osobistej rekompensaty za zwroty biletów "nie jest dobrym rozwiązaniem, wprowadziłaby nawet pewien chaos w tej kwestii". Dlatego prosi, by prośby o zwrot biletów kierować bezpośrednio do organizatora. "Ze swej strony obiecuję, że będę w stałym kontakcie z organizatorem aby zadbać o zwrot wszystkich biletów, na które zostaną wystosowane prośby" - zaznaczył muzyk.

Staszewski zapowiedział też wydanie oficjalnego oświadczenia w tej sprawie w godzinach popołudniowych w poniedziałek.

OGLĄDAJ: Tym panom już dziękujemy? Wielkie powroty, które nie powinny się wydarzyć
pc

Tym panom już dziękujemy? Wielkie powroty, które nie powinny się wydarzyć

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Michałowski

Muzyka
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
