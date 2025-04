"Minecraft: Film" z rekordowymi wynikami oglądalności

Zwiastun filmu "Minecraft" Źródło: Warner Bros

"Minecraft: Film", produkcja Warner Bros. Pictures, osiąga rekordowe wyniki oglądalności. Po dwóch dniach wyświetlania w Polsce zobaczyło go ponad 600 tysięcy widzów. W USA podczas samych pokazów przedpremierowych i w dzień premiery zarobił 58 milionów dolarów.

Według przewidywań "Minecraft: Film" miał zarobić w pierwszy weekend w Stanach Zjednoczonych od 70 do 80 milionów dolarów, ale niemal 60 milionów zebrał już w piątek i podczas pokazów premierowych. Skorygowane szacunki mówiąc o 130-150 milionów dolarów, które film może zarobić w weekend otwarcia na rodzimym rynku.

Rekordowe otwarcie

Jest to pierwsza amerykańska premiera tego roku, która na otwarcie w USA zarobi prawdopodobnie ponad 100 milionów dolarów. Do tej pory tegoroczny rekord należał do filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat", który zarobił 88,8 miliona dolarów.

Kadr z filmu "Minecraft" Źródło: Warner Bros. Entertainment Inc.

W Polsce film na podstawie popularnej gry obejrzało w piątek i sobotę ponad 600 tysięcy widzów. Stan na godzinę 12.00 w niedzielę to już ponad 850 tysięcy widzów. Tak wskazują wstępne wyniki podane przez dystrybutora.

To plasuje "Minecraft: Film" wśród 10 filmów najlepszych otwarć kinowych wszechczasów w Polsce. Jest również najlepszym otwarciem Warner Bros. w kraju w historii - przebił między innymi takie hity jak "Barbie", "Listy do M.", "Diunę" czy "Władcę Pierścieni: Powrót Króla".

Wystawa "Minecraft Experience: Villager Rescue" Źródło: Reuters, TVN24

Fabuła filmu opowiada o czwórce bohaterów (w których wcielają się Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks i Sebastian Hansen), którzy zostali wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadziemia - krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia, znanej z gry "Minecraft". Na miejscu w zapanowaniu nad magicznym światem i powrocie do domu pomaga im doświadczony gracz - Steve (w tej roli Jack Black).