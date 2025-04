"Minecraft: Film" bije w kinach rekordy wszech czasów

Ewelina Witenberg o filmie "Minecraft" Źródło: TVN24

"Minecraft: Film" pobił rekordy wszech czasów w weekend otwarcia zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. Tylko w tym czasie w naszym kraju obejrzało go niemal milion osób. Jeszcze żadnen film nie przyciągnął do kin takich tłumów, a media już przewidują, że "Minecraft: Film", produkcja Warner Bros. Discovery, zarobi na świecie ponad miliard dolarów.

kluczowe fakty "Minecraft: Film" bije kinowe rekordy pod względem liczby widzów i przychodów. W weekend w USA film zarobił 157 milionów dolarów. To jest o 7 milionów więcej niż budżet tej produkcji.

Posiadający gwiazdorską obsadę film powstał na podstawie kultowej gry komputerowej "Minecraft".

"Minecraft: Film" przyciągnął w weekend otwarcia w Polsce prawie 978 tys. widzów. To absolutny rekord otwarcia na naszym rynku, tak pod względem widowni, jak i pod względem box office. Film wystartował na ponad 600 ekranach w 335 kinach, miał ogromną platformę dystrybucyjną, w wielu multipleksach seanse startowały co 15 min. Rekordzista (Cinema City Wroclavia) miał ustawione do 47 seansów dziennie.

Rekordy "Minecraft: Film"

- To rekord wszech czasów, jeśli chodzi o polskie kina. Historyczny wynik - podkreśliła dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg. - Trzeba tutaj powiedzieć, że wcześniejszy, najlepszy wynik, jeśli chodzi o liczbę publiczności zgromadzonej przed wielkim ekranem w weekend otwarcia, należał do obrazu "Kler" (...) Według różnych danych to było 935 - 955 tysięcy. Ale tutaj nie mamy wątpliwości, że "Minecraft" ten rekord pobił - dodała. Jak podkreśliła, "to naprawdę imponujący wyczyn".

Film pobił również rekord otwarcia w Stanach Zjednoczonych, gdzie według doniesień medialnych zarobił 157 milionów dolarów. - Branżowe prognozy, jak podawało CNN, jeśli chodzi o wynik finansowy filmu "Minecraft", przewidywały, że to najpierw będzie 60 milionów dolarów, później skorygowano je na 100 milionów dolarów. Ostatecznie ten film zarobił 157 milionów dolarów tylko za oceanem (w USA). To jest o 7 milionów więcej niż budżet tej produkcji. Czyli już na starcie, można powiedzieć, ten budżet się zwrócił - zauważyła Ewelina Witenberg na antenie TVN24.

"Zachwytu" nad sukcesem filmu nie kryją szefowie Warner Bros. Motion Picture Group Mike De Luca i Pam Abdy. – Jesteśmy absolutnie zachwyceni, że film "Minecraft: Film" został tak ciepło przyjęty przez widzów na całym świecie. Składamy gratulacje Jaredowi Hessowi i jego ekipie filmowej, a także studiom Legendary, Vertigo, Mojang oraz naszej fenomenalnej obsadzie, na czele z Jasonem Momoą, Jackiem Blackiem, Emmą Myers, Sebastianem Hansenem, Danielle Brooks i Jennifer Coolidge - mówili.

Źródła sukcesu filmu "Minecraft"

Portal magazynu "Forbes" już przewiduje, że "Minecraft: Film" zarobi na całym świecie ponad miliard dolarów. Zwraca uwagę, że gra "Minecraft", na podstawie której powstał film, jest najlepiej sprzedającą się grą komputerową w historii. "Sprzedano około 300 milionów jej egzemplarzy od czasu debiutu w 2011 roku, a gra stała się czymś szczególnie ważnym dla milionów dzieci na całym świecie, gdy dorastały, i pozostaje niezwykle popularna do dziś" - pisze "Forbes". Zwraca też uwagę na specyficzne podejście fanów do uniwersum "Minecrafta", które kochają oni "bez względu na wszystko".

Producent filmu, Warner Bros. Discovery, jest właścicielem TVN24.

