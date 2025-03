Millie Bobby Brown odpowiada na krytykę swojego wyglądu. "Nie będę się wstydzić"

- Chciałabym poświęcić chwilę, by opowiedzieć o czymś, co, jak sądzę, jest większe niż tylko ja - stwierdziła we wstępie do opublikowanego we wtorek na Instagramie wideo Millie Bobby Brown. Aktora poruszyła na nagraniu kwestię krytyki, z jaką ostatnio się spotyka. Przytoczyła serię nagłówków prasowych, zarzucających jej nieestetyczną prezencję i wygląd ponad wiek. - To nie jest dziennikarstwo. To nękanie - oceniła po odczytaniu kilku z nich.