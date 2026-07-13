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Kultura i styl

Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie po ponad 20 latach

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Michał Wiśniewski Marta Wiśniewska Mandaryna
Michał Wiśniewski skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności (materiał z 30.10.23)
Źródło wideo: Karol Makurat/East News
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
Towarzyskim wydarzeniem ostatniego weekendu w Polsce stało się oświadczenie Michała Wiśniewskiego. "Jestem z Mandaryną" - stwierdził w mediach społecznościowych lider zespołu Ich Troje. "Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona" - dodał.
Kluczowe fakty:
  • Michał Wiśniewski to jedna z największych gwiazd przełomu wieków w naszym kraju. Jego ślub z Martą, znaną powszechnie jako Mandaryna, stał się medialnym wydarzeniem na początku wieku.
  • Po dwóch dekadach od rozwodu i kolejnych związkach zakończonych rozstaniem lider popularnej formacji Ich Troje ogłosił właśnie, że znów jest z nią w związku.
  • "Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej" - mówi Wiśniewski na nagraniu opublikowanym w niedzielę.
  • Wyznanie Wiśniewskiego wywołało wiele komentarzy, głównie wspierających byłych małżonków w ich decyzji.

O tym, że wrócił do swojej drugiej żony, z którą rozwiódł się 20 lat temu, Michał Wiśniewski poinformował w oświadczeniu skierowanym do swojej piątej żony. W nagraniu opublikowanym w niedzielę wieczorem zwrócił się do Poli Wiśniewskiej, o rozstaniu z którą informował cztery miesiące wcześniej. - Nie jestem małym chłopcem do bicia, którego można szturchać - mówi na nim wokalista. Tłumaczy też, że nie będzie komentował szczegółów sporu z ostatnią żoną, ponieważ tym zajmie się sąd.

Mandaryna i Wiśniewski znowu razem

W drugiej części opublikowanego nagrania frontman zespołu Ich Troje wyjawia, że jest w związku z Mandaryną, czyli Martą Wiśniewską. Jak twierdzi, zaczęli się ponownie spotykać pod koniec czerwca tego roku. - Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej - mówi Wiśniewski.

Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska na scenie podczas "Sylwestra z Dwójką" pod katowickim Spodkiem, 31 grudnia 2025
Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska na scenie podczas "Sylwestra z Dwójką" pod katowickim Spodkiem, 31 grudnia 2025
Źródło zdjęcia: Art Service/PAP

Do słów Wiśniewskiego odniosła się jego ostatnia żona. "Nie zamierzam komentować słów osoby, która powołuje się na szacunek do dzieci, a jednocześnie okazuje jego brak ich matce. A wszystko po to, by odwrócić uwagę od tego, co, jak już wiemy, jest faktem" - cytuje ją portal Plejada.

Wyznanie dotyczące nowego-starego związku wokalisty wywołało wiele komentarzy w sieci. Głównie wspierających dawnych małżonków. "Milenialsi właśnie przeżywają drugą młodość" - czytamy. "Czuję się, jakby moi starzy się zeszli", "Tyle trzeba było przejść dróg aby wrócić na właściwe miejsce" - piszą internauci. W gronie komentujących znajdziemy również oficjalny profil Łodzi na Facebooku. "Dwie łódzkie ikony znowu razem" - czytamy pod zdjęciem ze ślubu pary.

Marta i Michał Wiśniewscy. Tym ślubem żyła Polska

Ślub Michała i Marty Wiśniewskich był dużym medialnym wydarzeniem na początku tego tysiąclecia. W 2003 roku pobrali się w lodowej kaplicy w Kirunie na północy Szwecji. Podczas ceremonii, transmitowanej przez TVN widzowie mogli zobaczyć m.in., jak Wiśniewscy składają przysięgę na lodowych tronach oraz chrzest ich dzieci, Fabienne i Xaviera. Uroczystości przewodził znany duchowny - ksiądz Arkadiusz Nowak.

Michał i Marta Wiśniewscy
Michał i Marta Wiśniewscy
Źródło zdjęcia: Grzegorz Michałowski/PAP

Michał Wiśniewski był pięciokrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Magdą Femme, rozstał się w 2001 roku po pięciu latach małżeństwa. Mandaryna była jego drugą żoną i zarazem pierwszą, z którą wziął ślub kościelny. Para rozwiodła się w 2006 roku. Później wokalista związał się z Anną Świątczak (2006-2011). Rok po rozwodzie ożenił się z Dominiką Tajner - czwarte małżeństwo przetrwało siedem lat. W 2020 piosenkarz powiedział "tak" Poli Wiśniewskiej.

Poza synem i córką z małżeństwa z Mandaryną Wiśniewski ma dwie córki ze związku z trzecią żoną, Anną, oraz dwóch synów ze związku z Polą Wiśniewską.

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl, Onet
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Tagi:
Muzyka
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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