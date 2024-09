Media o ślubie Lany Del Rey

Jeremy Dufrene nie jest osobą publiczną. 49-latek jest przewodnikiem wycieczek po bagnach Luizjany, gdzie można zobaczyć wiele gatunków zwierząt, łącznie z aligatorami. Jak zauważa The Guardian, z Laną Del Rey zna się on od co najmniej 2019 roku. Wtedy to gwiazda dodała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z wyprawy z udziałem Dufrene'a. Tego lata parę widziano razem na festiwalu muzycznym Reading w Wielkiej Brytanii. Lana Del Rey była jedną z głównych gwiazd imprezy.