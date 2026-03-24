Media: Celine Dion wraca do koncertowania

Francja. Celine Dion podczas występu w 2017 roku Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Powołując się na swoje źródła, "La Presse" podała w niedzielę, że kanadyjska artystka we wrześniu i październiku będzie dawała po dwa koncerty tygodniowo w La Defense Arena, hali widowiskowej na zachodnich przedmieściach Paryża, która może pomieścić 40 tysięcy widzów.

Plakaty w Paryżu

W kalendarzu na stronie hali brak aktywności zaplanowanych na jesień, "co sugeruje, że odbędzie się tam jakieś sekretne wydarzenie muzyczne" - przekazał portal gazety. W poniedziałek ten sam portal zwrócił uwagę na plakaty z tytułami piosenek Dion, w tym "Pour Que tu M'aimes Encore" i "Power Of Love", które pojawiły się na ulicach stolicy Francji. Sama piosenkarka nie potwierdziła dotąd informacji o planowanych koncertach.

👀‼️ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️👀 #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026 Rozwiń

Odwołane występy w Polsce

Celine Dion po raz ostatni koncertowała 8 marca 2020 roku w Newark (USA). Trasa "Courage World Tour", z którą piosenkarka miała zawitać wiosną 2020 roku również do Polski, została przerwana z powodu pandemii COVID-19.

Jesienią 2021 roku artystka z powodów zdrowotnych odwołała występy w Los Angeles, które planowała w najbliższych miesiącach. Na początku 2022 roku odwołała część koncertów w ramach "Courage World Tour". W grudniu tego samego roku poinformowała, że cierpi na rzadką chorobą neurologiczną, tzw. zespół sztywnego człowieka (zespół Moerscha-Woltmanna). - To bolesne mówić wam, że nie będę gotowa powrócić na trasę koncertową w Europie w lutym - powiedziała w opublikowanym wówczas nagraniu.

Celine Dion na gali nagród Grammy w 2024 roku Źródło: Kevin Winter/Getty Images

Wiosną 2023 roku piosenkarka odwołała trasę "Courage World Tour", w tym koncerty w Krakowie i Łodzi. "Pracuję bardzo ciężko, by odzyskać siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jest się w 100 procentach [sprawnym - red.]. Ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż nie będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę" - przekazała w mediach społecznościowych.

W ciągu kilku ostatnich lat Celine Dion rzadko była widywana publicznie. Na początku 2024 roku pojawiła się na gali Grammy, by wręczyć Taylor Swift nagrodę za album roku. Kilka miesięcy później zaśpiewała przebój "L'Hymne à l'amour" z repertuaru Edith Piaf podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, a jesienią tego samego roku wystąpiła na pokazie mody w Arabii Saudyjskiej.

Opracował Maciej Wacławik / az