Media: Celine Dion wraca do koncertowania

Celine Dion jesienią będzie koncertowała w Paryżu - przekazała kanadyjsko-francuska gazeta "La Presse". Na ulicach francuskiej stolicy pojawiły się już plakaty sugerujące, że gwiazda planuje nowe aktywności. Ona sama nie potwierdziła jednak dotąd doniesień o koncertach.

Powołując się na swoje źródła, "La Presse" podała w niedzielę, że kanadyjska artystka we wrześniu i październiku będzie dawała po dwa koncerty tygodniowo w La Defense Arena, hali widowiskowej na zachodnich przedmieściach Paryża, która może pomieścić 40 tysięcy widzów.

W kalendarzu na stronie hali brak aktywności zaplanowanych na jesień, "co sugeruje, że odbędzie się tam jakieś sekretne wydarzenie muzyczne" - przekazał portal gazety. W poniedziałek ten sam portal zwrócił uwagę na plakaty z tytułami piosenek Dion, w tym "Pour Que tu M'aimes Encore" i "Power Of Love", które pojawiły się na ulicach stolicy Francji. Sama piosenkarka nie potwierdziła dotąd informacji o planowanych koncertach.

Celine Dion po raz ostatni koncertowała 8 marca 2020 roku w Newark (USA). Trasa "Courage World Tour", z którą piosenkarka miała zawitać wiosną 2020 roku również do Polski, została przerwana z powodu pandemii COVID-19.

Jesienią 2021 roku artystka z powodów zdrowotnych odwołała występy w Los Angeles, które planowała w najbliższych miesiącach. Na początku 2022 roku odwołała część koncertów w ramach "Courage World Tour". W grudniu tego samego roku poinformowała, że cierpi na rzadką chorobą neurologiczną, tzw. zespół sztywnego człowieka (zespół Moerscha-Woltmanna). - To bolesne mówić wam, że nie będę gotowa powrócić na trasę koncertową w Europie w lutym - powiedziała w opublikowanym wówczas nagraniu.

Wiosną 2023 roku piosenkarka odwołała trasę "Courage World Tour", w tym koncerty w Krakowie i Łodzi. "Pracuję bardzo ciężko, by odzyskać siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jest się w 100 procentach [sprawnym - red.]. Ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż nie będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę" - przekazała w mediach społecznościowych.

W ciągu kilku ostatnich lat Celine Dion rzadko była widywana publicznie. Na początku 2024 roku pojawiła się na gali Grammy, by wręczyć Taylor Swift nagrodę za album roku. Kilka miesięcy później zaśpiewała przebój "L'Hymne à l'amour" z repertuaru Edith Piaf podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, a jesienią tego samego roku wystąpiła na pokazie mody w Arabii Saudyjskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
1 godz 2 min
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?

Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?

Pogłos
51 min
"Krindżowa" Taylor i nowi SWANS. Muzyczne podsumowania i prognozy

"Krindżowa" Taylor i nowi SWANS. Muzyczne podsumowania i prognozy

Pogłos

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: La Presse, tvn24.pl

Czytaj także:
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Ranny Olek umierał w karetce. Ruszył proces lekarzy oskarżonych o narażenie go na śmierć
Kujawsko-Pomorskie
Intensywny deszcz
Nadchodzą ulewy. Ile deszczu spadnie
METEO
imageTitle
Hity z udziałem polskich drużyn w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Krzyż na Giewoncie
Przełomowa decyzja TPN. Krzyż na Giewoncie rozbłyśnie
Kraków
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Dezorientuje kierowców? Polski znak drogowy pod lupą czeskiej telewizji
BIZNES
Rzucił się z nożem na policjanta
Rzucił się z nożem na policjantów. Wcześniej kazał ich wezwać
Białystok
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
WARSZAWA
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Prokurator zabronił mu wizyt w kościołach. "Nie wiązały się z modlitwą"
Kraków
Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie
Kwiaciarki mogą zniknąć z krakowskiego rynku
Kraków
Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8
Tragiczny pożar domu. Nie żyje dwójka małych dzieci
Poznań
Szłapka
Rzecznik rządu przeprasza w imieniu premiera. Chodzi o wypowiedź z TVN24
Polska
pap_20230311_0DN
"Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem". Polski gigant reaguje
BIZNES
imageTitle
Shiffrin triumfuje w slalomie. Na Kryształową Kulę musi jeszcze poczekać
EUROSPORT
Bill Cosby
Gigantyczne odszkodowanie za czyn sprzed pół wieku
Kultura i styl
Elon Musk
Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów
BIZNES
Do pomocy wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
13-latek nie wstał rano do szkoły, nie żyje
Siedziba Czeskiego Związku Piłki Nożnej (FACR)
Policyjne naloty i kilkadziesiąt zatrzymań. Wielka afera w czeskiej piłce
EUROSPORT
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
METEO
Pleśń może wywoływać różne problemy zdrowotne
Chorujemy przewlekle, bo zatruwa nas pleśń? Immunolog wyjaśnia
Zuzanna Kuffel
Park Narodowy Skaftafell, Islandia
W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Tylko trzy w Europie
METEO
imageTitle
Popis Brazylijczyka. Zwrot akcji w walce o małą Kryształową Kulę
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Skrzydlna
Auto w rowie. Nastolatek walczy o życie, pijany kierowca w areszcie
Kraków
Zderzenie z autobusem
Tramwaj uderzył w autobus, są ranni
WARSZAWA
Grzegorz Braun
Jest ruch w sprawie immunitetu Brauna
Polska
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
W aresztach spędził siedem lat, za krzywdy chce milionów od państwa. Nie on jeden
Tamara Barriga
Zatrzymano 13-latkę
Brutalny atak na kobietę, która wracała z kościoła. Zatrzymana to 13-latka
Wrocław
Giełda USA, Donald Trump
Potężne transakcje chwilę przed wpisem Trumpa. "Ktoś właśnie stał się o wiele bogatszy"
BIZNES
Zimno, przymrozek, mróz
Mróz to dopiero początek, bo na horyzoncie widać śnieg. Są ostrzeżenia
METEO
imageTitle
Poruszające wyznanie Badosy. "Nie potrafię kontrolować wewnętrznych głosów"
EUROSPORT
Netanjahu porównał Chrystusa i Czyngis-hana. Ale kto jest "antychrystem"?
Porównał Chrystusa do Czyngis-hana? Co mówił Netahjahu
Jakub Zulczyk
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica