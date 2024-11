Wyczekiwany serial i świetne filmy. Nowości na platformie Max

Max rozpoczął tydzień premierą pierwszego odcinka serialu "Diuna: Proroctwo" . Opowiada on o wydarzeniach rozgrywających się na 10 tysięcy lat przed czasami Paula Atrydy, głównego bohatera "Diuny" Franka Herberta i jej ekranizacji w reżyserii Denisa Villeneuve'a. "Diuna: Proroctwo" to nie jedyna nowość w katalogu Maxa w tym tygodniu.

Filmy na platformie Max - nowości

Filmy, które dostarczą dreszczyku emocji

U progu weekendu nie zabraknie też propozycji dla miłośników kryminałów. "Duchy w Wenecji" to opowieść o mieszkającym w Wenecji emerytowanym detektywie Herkulesie Poirot (Kenneth Branagh), który niechętnie bierze udział w seansie spirytystycznym, podczas którego zamordowany gość wciąga go do mrocznego świata.

Nowości filmowe na platformie Max

"Rivière" to z kolei opowieść o odnoszącej sukcesy sportowe 17-letniej Manon, która postanawia uciec ze szwajcarskich gór i spróbować odnaleźć swojego ojca, Francka, który wyjechał do Francji. Manon odkrywa, że założył on nową rodzinę. Poznaje Sophie i swojego przyrodniego brata Lou, którzy witają ją w swoim domu. We francuskim Belfort Manon zaczyna budować pewność siebie i nawiązać trwałe więzi.