Największe kinowe hity ostatnich miesięcy już na platformie Max 

Należący do grupy Warner Bros. Discovery (właściciela TVN24) serwis streamingowy Max debiutuje w Polsce 11 czerwca. W jego ofercie znajduje się bogata biblioteka treści na żądanie, dostęp do pakietu 29 różnorodnych kanałów na żywo oraz transmisje wydarzeń sportowych, w tym tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Co znajdziemy w bibliotece Maxa? Między innymi filmy, które jeszcze niedawno można było obejrzeć w kinach. Oto tytuły, które w zeszłym roku znalazły się w pierwszej dwudziestce światowego box office'u.