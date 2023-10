Zakończono sekcję zwłok Matthew Perry'ego. Co wiadomo o przyczynie śmierci

W niedzielę zakończyła się sekcja zwłok Matthew Perry'ego, potwierdza w oświadczeniu dla "People" biuro lekarza sądowego hrabstwa Los Angeles. Magazyn zauważa, że w rejestrze osób zmarłych widnieje informacja o "odroczeniu" (deferred) podania przyczyny śmierci aktora, co oznacza, że sprawa nadal jest przedmiotem dochodzenia. Status taki otrzymują sprawy, w których przyczyny śmierci nie uda się ustalić podczas sekcji zwłok i widnieje do czasu, aż zakończą się dodatkowe badania. Obecnie służby czekają na wyniki raportu toksykologicznego, co może potrwać nawet do kilku tygodni. Wyniki mają pomóc ustalić, czy jakiekolwiek substancje przyczyniły się do śmierci 54-latka.

Śledztwo w sprawie przyczyn śmierci Matthew Perry'ego

Według niepotwierdzonych informacji magazynu TMZ, przed śmiercią Perry grał przez dwie godziny w pickleball, sport podobny do tenisa, ale rozgrywany na mniejszym korcie. Po powrocie do domu miał skontaktować się ze swoim asystentem. To właśnie on miał być osobą, która po przyjeździe do jego domu odnalazła nieprzytomnego Perry'ego. Śledztwo w sprawie śmierci aktora prowadzone jest przez wydział zajmujący się napadami i zabójstwami w Los Angeles. W tej chwili służby nie podejrzewają, by do jego zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Na miejscu nie znaleziono też narkotyków. Według "Los Angeles Times" odnaleziono za to leki na receptę i dlatego zlecono badania toksykologiczne.