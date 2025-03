"Czy ja kłamię?". Olga Tokarczuk z tytułem prestiżowej uczelni

Przywołując temat poruszony w jednym z jej esejów (z książki "Czuły narrator") mówiła o sobie, iż "pochodzi z Krainy Metaksy" (od greckiego słowa "pomiędzy") opisywanej przez Platona. Jest to przestrzeń, gdzie "biją źródła mitu, rodzą się opowieści (...)Tu mieszkają postaci z mitów, baśni i ballad. To świat sztuki i literatury" - powiedziała Tokarczuk.

Tokarczuk z tytułem Sorbony

Tokarczuk pytała, gdzie jest miejsce fikcji literackiej "w wojnie z fałszem, manipulacją, dezinformacją, mistyfikacją, fake newsami" i o to, "czy mamy jeszcze prawo do fantazji?". Zastanawiała się, czego oczekują czytelnicy, którzy na spotkaniach autorskich pytają ją: "czy wszystko, co pani opisuje, to prawda?". - Co mam im powiedzieć? Że jest to prawda, która nigdy się nie wydarzyła? - dodała. Wyznała, że gdy "wywołuje postaci i historie", zastanawia się sama: "czy ja kłamię?".