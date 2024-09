Kultowa komedia i inne hity na weekend. Top 5 nowości na platformie Max

Filmowe nowości na Max

"Club Zero" to kolejna piątkowa nowość w katalogu Maxa. Film przybliża historię nauczycielki nawiązującej więź z pięcioma uczniami elitarnej szkoły, relacja przybiera jednak szokujący obrót. W roli głównej Mia Wasikowska, znana między innymi z "Alicji w Krainie Czarów". "Club Zero" został nagrodzony Złotą Palmą na festiwalu Cannes w 2023 roku.

Piątkowy wieczór to także okazja do podróży przez odległy od Europy kontynent. Hanna (Julia Garner) i Liv (Jessica Henwick) są najlepszymi przyjaciółkami. Podróżują z plecakami po Australii. Kiedy kończą im się pieniądze, Liv przekonuje Hannę do podjęcia tymczasowej pracy w pubie o nazwie "The Royal Hotel" w górniczym miasteczku Outback. Tu sytuacja szybko wymyka się spod ich kontroli.