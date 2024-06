"Wszystkiego najlepszego Tatku, wszyscy bardzo cię kochamy!" - napisała z okazji 42. urodzin księcia Williama na X (dawniej Twitter – red.) księżna Kate . Małżonka księcia Walii udostępniła też w mediach społecznościowych niepublikowane dotąd zdjęcie brytyjskiego następcy tronu z dziećmi - książętami Georgem, Charlotte i Louisem. Fotografia została wykonana przez księżną Kate w ubiegłym miesiącu, podczas rodzinnej wycieczki do Norfolk we wschodniej Anglii . Obserwujący w komentarzach chwalą zdolności fotograficzne Kate. "Co za świetne zdjęcie", "genialne wyczucie czasu i światła", "rewelacyjne", "fantastyczna fotografia" - piszą.

Książę William obchodzi 42. urodziny

"Z okazji urodzin życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego naszemu ukochanemu księciu Walii! To wspaniały, miły, obowiązkowy, lojalny i kochający człowiek, który po prostu zasługuje na to, co najlepsze! Jest kochany przez świat i wspaniale jest go wspierać" - napisała pod postem jedna z użytkowniczek X. "Życzę Księciu Walii wszystkiego najlepszego. (...) (Przesyłam) też życzenia zdrowia dla jego ojca, króla Karola III, żony, księżnej Walii i ciotki Sary, księżnej Yorku" - dodała inna internautka.