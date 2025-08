Nie żyje Kelley Mack, aktorka znana z serialu "The Walking Dead". Miała 33 lata

Kelley Mack Źródło: Barry Brecheisen/Getty Images

"Z głębokim smutkiem ogłaszamy odejście naszej drogiej Kelley. Tak jasne, żarliwe światło przeniosło się w zaświaty" - czytamy na instagramowym koncie aktorki. Kelley Mack zmarła w sobotę wieczorem. "Odeszła spokojnie w obecności swojej kochającej matki Kristen i wiernej ciotki Karen" - czytamy we wpisie. Jak informuje CNN, aktorka walczyła z glejakiem, nowotworem ośrodkowego układu nerwowego.

Kim była Kelley Mack

Kelley Mack, a właściwie Kelley Klebenow, w dzieciństwie dostała w prezencie urodzinowym miniaturową kamerę wideo. To rozbudziło jej miłość do filmu. Już jako dziecko zaczęła występować w reklamach. Ukończyła wydział kinematografii w Dodge College of Film and Media Arts na Uniwersytecie Chapman w Kalifornii. Miała na koncie 35 ról aktorskich - w tym najbardziej znaną rolę Addy w 9. sezonie serialu "The Walking Dead". Wystąpiła też w serialach "Chicago Med" i "9-1-1".