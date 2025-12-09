Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Nocne wpisy Kazika o stanie zdrowia: doszło do nieporozumienia

Kazik Staszewski
Publiczność zastąpiła Kazika na koncercie Kultu na Teneryfie
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
"Na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia" - napisał w nocy ze szpitala na Teneryfie Kazik Staszewski. Artysta postanowił sprostować informacje dotyczące zabiegu, który niedawno przeszedł. Wcześniej koledzy z zespołu Kult poinformowali, że "stan zdrowia Kazika (...) powoli, ale systematycznie się poprawia".

Lider i wokalista zespołu Kult Kazik Staszewski trafił w zeszłym tygodniu do szpitala na Teneryfie. Jego stan był na tyle poważny, że został umieszczony na OIOM-ie. Pisał wtedy, powołując się na lekarzy: "w nocy bliski końca drogi byłem". Poinformował także o źle wykonanym zabiegu usunięcia wyrostka. "Zostawili jakiś farfocel na końcu" - pisał. W nowych wpisach, które opublikował w mediach społecznościowych w nocy z poniedziałku na wtorek, odniósł się do tamtych słów.

Stan zdrowia Kazika się poprawia

W nocy z 8 na 9 grudnia artysta opublikował dwa wpisy na Facebooku. "Jeśli o zdrowie moje chodzi. Chciałbym sprostować, że moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania jakie poczyniłem, a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka" - czytamy. Staszewski pisze, że jeszcze parę dni temu jego "flaki były tak nieczytelne i dalekie od przejrzystości, że na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia".

"Zabieg-powtarzam - został wykonany prawidłowo, co dotarło do mnie, jak zacząłem to i owo kojarzyć o co na ojomie niełatwo". Kilka godzin później napisał, że to co się stało w jego życiu w ciągu ostatnich 10 dni, "było jeszcze wtedy kompletnie nie do wyobrażenia".

Informację o poprawie stanu zdrowia Kazika opublikowali w poniedziałek muzycy z zespołu Kult. Zaznaczyli, że powoli, ale systematycznie się poprawia i wszystko wskazuje na to, że operacja nie będzie konieczna. Poinformowali, że Staszewski został przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę, co jest "bardzo budującym sygnałem".

Koncert Kultu bez Kazika

Informacje o pogorszeniu się stanu zdrowia lidera zespołu Kult pojawiły się po koncercie w Zielonej Górze. Wówczas wiele osób było rozczarowanych występem, a w sieci pojawiła się lawina negatywnych komentarzy. Kazik Staszewski sam nazwał go "strasznym wydarzeniem".

"W trosce o swoje zdrowie chcąc 'ratować się' przed covidem oraz dokuczliwym bólem brzucha sięgnąłem po środki, które, jak się okazało, w połączeniu z alkoholem zadziałały zupełnie odwrotnie do zamierzonego. Z marnym skutkiem. Była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję. Przepraszam wszystkich, którzy przyszli i oczekiwali normalnego występu" - tłumaczył swoją słabą formę.

Gdy kilka dni później miał odbyć się koncert zespołu Kult na Teneryfie, okazało się, że artysta nie będzie mógł wystąpić, gdyż trafił do szpitala. Zespół postanowił zagrać koncert, mimo niedyspozycji swojego wokalisty, który ze szpitalnego łóżka nagrał dla fanów kilka słów. Na koncercie śpiewała zamiast niego publiczność. - Ogromnie serce mi rośnie, żeście tutaj wszyscy wpadli - zwrócił się do fanów.

Kult zagrał bez Kazika. "Jeszcze rano były bardzo ciężkie nastroje"
Dowiedz się więcej:

Kult zagrał bez Kazika. "Jeszcze rano były bardzo ciężkie nastroje"

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolskaMuzyka
Czytaj także:
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz od środy
BIZNES
Jacek Sasin
Co dalej z wetem do ustawy łańcuchowej? Sasin o "psich umysłach"
Polska
Jechała 111 kilometrów na godzinę we mgle i deszczu na pięćdziesiątce
Pędziła 111 km/h w terenie zabudowanym. "Popchnął mnie diabeł"
Opole
Potapowa 4
Przeszkadzała jej ukraińska flaga. Opuszcza Rosję
Rafał Kazimierczak
Raper Ghetts
Raper przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku. "Krok w kierunku sprawiedliwości"
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
METEO
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
WARSZAWA
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Politycy nie mogą już udawać, że nie wiedzą". Lekarze o szczytach zdrowotnych
Zdrowie
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty podzielił się informacją o stanie zdrowia
Polska
Polska Fundacja Narodowa
Było "na bogato". "Służbową kartą opłacał nawet napiwki"
Polska
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
WARSZAWA
51 min
pc
Szponcić, OKPA, 6 7. Co to znaczy?
Słowo daję
an-22
Katastrofa wojskowego samolotu na północny-wschód od Moskwy
imageTitle
Reprezentant Anglii aresztowany. Złamał fanowi nos
Najnowsze
06 0954 AVI LUBLIN_01-01_00-00-060952-0007
Syreny zawyły przez ludzki błąd. Ale kogo konkretnie i dlaczego do niego doszło?
Lublin
imageTitle
Znany zawodnik groził Jędrzejczyk. Polska mistrzyni reaguje
EUROSPORT
Takim autem poruszał się zatrzymany
Chciał ukraść drewno z lasu. Wpadł w błoto i w ręce policji
Lubuskie
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
BIZNES
Złodzieje wykradli osiem dzieł Matisse'a z biblioteki w Brazylii
Obezwładnili ochroniarza i zwiedzających. Dzieła Matisse'a wynieśli głównymi drzwiami
Aktywistki "Aterstall Vatmarker", Sztokholm, 2023
"Nie chcieli wyrządzić większych szkód" obrazowi Moneta. Uniewinnieni 
Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Osłona reaktora w Czarnobylu "straciła swoją funkcję". Ekspert wyjaśnia, co to oznacza
Wołodymyr Zełenski
Kto do kogo? Sasin: Zełenskiemu korona z głowy nie spadnie
Polska
Statuetka Grand Press
Redakcja Konkret24 nominowana do nagrody Grand Press Veritas 2025
Kultura i styl
imageTitle
Trzech Polaków w widowiskowej imprezie. Nikt nie wygrał jej dwa razy z rzędu
EUROSPORT
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
BIZNES
Ciało kobiety wyłowiono w rzeki koło miejscowości Dąbrówka w powiecie jasielskim
Z drona dostrzegli dryfujące w rzece ciało
Rzeszów
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3. Sędzia: zdarza mu się jeździć jak pirat
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
WARSZAWA
Uciekający motocyklista
Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica