4 lutego w Stodole zaśpiewa Slimane , wokalista reprezentujący Francję na Eurowizji w 2024 roku. Fani zespołu Nothing But Thieves usłyszą go 10 lutego na warszawskim Torwarze. Z kolei 21 lutego w łódzkiej Atlas Arenie zaśpiewa gwiazda amerykańskiego popu Cyndi Lauper . Koncert odbędzie się w ramach trasy, która - jak zapowiada artystka - jest jej trasą pożegnalną.

Koncerty w Polsce 2025 - kto przyjedzie

Gwiazdy w Polsce 2025

Na początku czerwca czekają nas występy Billie Eilish, jednej z najbardziej znanych popowych piosenkarek młodego pokolenia. W ramach trasy "Hit Me Hard and Soft" zagra dwa koncerty w krakowskiej Tauron Arenie - 3 i 4 czerwca. W tym miesiącu do Polski wróci także Andrea Bocelli (z dwoma koncertami w Poznaniu i Wrocławiu). Amerykańska grupa Dream Theater pojawi się 23 czerwca w sopockiej Operze Leśnej w ramach jubileuszowej trasy z okazji 40-lecia swojego istnienia. Dwa dni później w łódzkiej Atlas Arenie zagra natomiast kolejny zespół z USA: Thirty Seconds to Mars.