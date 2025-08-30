Logo strona główna
KADR NA KINO

"Scheda" w streamingu, proces znanej raperki, Sting pozwany

kadr
Kadr na kino (30.08.2025 r.)
Źródło: TVN24
W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg podsumowała najważniejsze wydarzenia ze świata filmu, seriali i muzyki. Wśród nich debiut serialu "Scheda" w streamingu, proces raperki Cardi B i pozew wobec Stinga.

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> W streamingu zadebiutował serial "Scheda". To rozgrywający się na Helu psychologiczny dramat z kryminalnym twistem. Pokazuje wpływową rodzinę, która zaciekle walczy o gigantyczny spadek. Serial oglądać można na platformie HBO Max.

> Arkadiusz Jakubik wcieli się w Jacka Kuronia. Obraz zatytułowany "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów". To nie tylko biografia opozycjonisty, ale też opowieść o uczuciu, które przetrwało pomimo opresji, rozłąki czy strachu. 

> Proces znanej raperki. Cardi B stanęła przed sądem. Jest oskarżona o napaść na pracownicę ochrony. Piosenkarka miała ją uderzyć i opluć. Do awantury doszło przed jednym z budynków w Los Angeles, siedem lat temu. Cardi B miała wpaść w szał po tym, jak podekscytowana pracownica ochrony zwróciła się do niej po imieniu i próbowała zrobić jej zdjęcie. Raperka nie przyznaje się do winy. Wyrok ma zapaść do końca przyszłego tygodnia. 

> Byli koledzy z zespołu pozwali Stinga. Żądają wielomilionowych odszkodowań za pominięcie ich przy podziale tantiem za największe przeboje grupy. Chodzi między innymi o utwór "Every Breath You Take". Do tej pory za autora hitu uchodził wyłącznie Sting, który co roku inkasuje za niego co najmniej pół miliona funtów z tytułu praw autorskich. 

> Gary Oldman wypowiedzial się szczerze o problemie alkoholowym. Oscarowy aktor przyznał, że gdyby nie przestał pić, byłby dziś martwy albo by oszalał. Ostrzega swoich fanów i fanki przed nałogiem i apeluje, aby żyli w trzeźwości. Hollywoodzki gwiazdor w najnowszym wywiadzie podkreślił, że abstynencja ocaliła go przed katastrofą. Aktor jest trzeźwy już od niemal 30 lat. Jak wyznał, kiedyś wydawało mu się, że alkohol pomaga wejść w rolę, ale nałóg wymknął mu się spod kontroli. Wytrzeźwiał dopiero po dwukrotnym pobycie w ośrodku odwykowym. 

Oglądaj program "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL.

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

FilmKinoMuzykaSerial
