W najnowszym specjalnym wydaniu "Kadru na kino" z Nowego Jorku Witenberg mówiła o premierze nowej odsłony "Jokera", kontynuacji kinowego hitu z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą. To - jak stwierdziła - jeden z najbardziej zaskakujących filmowych sequeli, bo gatunkowo mocno różni się od obsypanej nagrodami pierwszej części historii. Co więcej, nagrodzony Oscarem Joaquin Phoenix pierwszy raz zgodził się zagrać w sequelu i ponownie wcielić w tę samą postać.

W "Kadrze na kino" nie tylko o kinie. Wittenberg wspomniała m.in. o wystawie obrazów Johnny'ego Deppa w Nowym Jorku. Hollywoodzki gwiazdor to bowiem nie tylko aktor, ale także muzyk i malarz. - Chodziło o to, by poprowadzić ludzi przez różne etapy mojego życia, poszczególne doświadczenia. Każda rzecz odnosi się do konkretnego wydarzenia czy przeżycia, zupełnie tak jak tatuaże - mówił Depp. Na wystawie zatytułowanej "A Bunch of Stuff" można zobaczyć setki prac, które gwiazdor stworzył na przestrzeni kilkudziesięciu lat.