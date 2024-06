Justin Timberlake aresztowany za jazdę po alkoholu. Pokazano nagranie

Justin Timberlake aresztowany

Po zatrzymaniu przewieziono go do aresztu, gdzie spędził noc oraz usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Następnie 43-letni piosenkarz został wypuszczony z aresztu.

Justin Timberlake

Justin Timberlake to amerykański piosenkarz i aktor, który popularność zyskał jako członek popularnego boys bandu 'N Sync. Jako artysta solowy wydał pięć albumów i otrzymał 10 nagród Grammy. Obecnie jest w trakcie trasy koncertowej "Everything I Thought It Was". W najbliższy weekend ma zagrać koncerty w Chicago, a w kolejnym tygodniu w Nowym Jorku.