Szczere słowa żony sprawiły, że poddał się leczeniu. Wraca "pokorny i wdzięczny"

63-letni artysta ogłosił, że w przyszłym roku jego zespół Bon Jovi rusza w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. "Forever Tour" rozpocznie się we wtorek 7 lipca 2026 roku, a zakończy się w piątek 4 września 2026 roku na stadionie Wembley w Londynie. Cztery koncerty odbędą się w Nowym Jorku, w Madison Square Garden. Jak podaje magazyn "Rolling Stone", wokalista grupy ogłosił, że jest "gotowy i podekscytowany". Dodał również, że jest "wdzięczny fanom i zespołowi za cierpliwość" i czas potrzebny na "powrót do zdrowia i przygotowanie się do trasy".

Zapowiedź koncertów oznacza powrót do grania po kilku latach przerwy spowodowanej problemami zdrowotnymi wokalisty. W rozmowie z portalem "Today" Jon Bon Jovi przyznał, że "nie jest uzależniony od oklasków", a wraca do śpiewania dla "radości i sztuki". O procesie rekonwalescencji mówił, że był "długą, ciężką drogą", zdarzyło mu się zwątpić, że odzyska pełnię głosu. - Ale wytrwałem - dodał.

Ostatni koncert kultowej grupy miał miejsce w 2019 roku w Nashville. Wówczas Jon Bon Jovi był zadowolony z występu, podczas którego - jak mówił - "dał z siebie wszystko". Jak jednak opowiadał w wywiadzie dla "The Independent", żona (Dorothea Hurley - red.) wyprowadziła go z błędu. - Powiedziała: 'Nie było wspaniale, a wiem, jak wspaniały potrafisz być'. To była druzgocąca rozmowa, ale nie ma nikogo lepszego, kto mógłby powiedzieć mi prawdę - wyznał muzyk.

Wokalista od kilku lat miał problemy z głosem, teraz zdecydował się na wizytę u specjalisty. Po diagnozie zdecydował się poddać nowatorskiej operacji rekonstrukcji strun głosowych. Podczas zabiegu operacji wszczepiono mu "nowoczesny implant".

Rekonwalescencja zajęła kilka lat. Współpracował z trenerami wokalnymi i codziennie wykonywał ćwiczenia, aby odzyskać głos. W 2024 roku, dwa lata po zabiegu, grupie Bon Jovi udało się wydać album "Forever". Jednak zagranie koncertu zdawało się zbyt dużym wyzwaniem - artysta tłumaczył, że wciąż "dochodzi do siebie po operacji". Kilka dni temu stwierdził w rozmowie ze stacją Sky News, że w pełni wrócił do zdrowia i jest "podekscytowany, pokorny i wdzięczny".

Bon Jovi to zespół założony w 1983 roku przez Johna Bongiovi, dziś znanego jako Jon Bon Jovi. Największe hity grupy to "You Give Love a Bad Name", "It's My Life" czy "Livin’ on a Prayer". Mają na koncie 16 albumów,

