Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Szczere słowa żony sprawiły, że poddał się leczeniu. Wraca "pokorny i wdzięczny"

pap_20240417_2E5
Bon Jovi zapowiada powrót na scenę w 2026 roku
Źródło: Reuters
Jon Bon Jovi zapowiedział powrót na scenę w przyszłym roku wraz ze swoim zespołem. Wokalista podziękował fanom "za cierpliwość". Trzy lata temu z powodu problemów zdrowotnych jego dalsza kariera po ponad 40 latach stanęła pod znakiem zapytania. Szczere słowa żony sprawiły, że poddał się leczeniu. Przeszedł poważną operację.

63-letni artysta ogłosił, że w przyszłym roku jego zespół Bon Jovi rusza w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. "Forever Tour" rozpocznie się we wtorek 7 lipca 2026 roku, a zakończy się w piątek 4 września 2026 roku na stadionie Wembley w Londynie. Cztery koncerty odbędą się w Nowym Jorku, w Madison Square Garden. Jak podaje magazyn "Rolling Stone", wokalista grupy ogłosił, że jest "gotowy i podekscytowany". Dodał również, że jest "wdzięczny fanom i zespołowi za cierpliwość" i czas potrzebny na "powrót do zdrowia i przygotowanie się do trasy".

Jon Bon Jovi zapowiada powrót na scenę w 2026 roku
Jon Bon Jovi zapowiada powrót na scenę w 2026 roku
Źródło: Avalon/PAP/EPA

Zapowiedź koncertów oznacza powrót do grania po kilku latach przerwy spowodowanej problemami zdrowotnymi wokalisty. W rozmowie z portalem "Today" Jon Bon Jovi przyznał, że "nie jest uzależniony od oklasków", a wraca do śpiewania dla "radości i sztuki". O procesie rekonwalescencji mówił, że był "długą, ciężką drogą", zdarzyło mu się zwątpić, że odzyska pełnię głosu. - Ale wytrwałem - dodał.

Jon Bon Jovi nie zaśpiewa na ślubie syna z Millie Bobby Brown. "Potrzebuje przerwy"
Dowiedz się więcej:

Jon Bon Jovi nie zaśpiewa na ślubie syna z Millie Bobby Brown. "Potrzebuje przerwy"

Powiedziała: nie było wspaniale

Ostatni koncert kultowej grupy miał miejsce w 2019 roku w Nashville. Wówczas Jon Bon Jovi był zadowolony z występu, podczas którego - jak mówił - "dał z siebie wszystko". Jak jednak opowiadał w wywiadzie dla "The Independent", żona (Dorothea Hurley - red.) wyprowadziła go z błędu. - Powiedziała: 'Nie było wspaniale, a wiem, jak wspaniały potrafisz być'. To była druzgocąca rozmowa, ale nie ma nikogo lepszego, kto mógłby powiedzieć mi prawdę - wyznał muzyk.

Wokalista od kilku lat miał problemy z głosem, teraz zdecydował się na wizytę u specjalisty. Po diagnozie zdecydował się poddać nowatorskiej operacji rekonstrukcji strun głosowych. Podczas zabiegu operacji wszczepiono mu "nowoczesny implant".

Jon Bon Jovi
Jon Bon Jovi
Źródło: Shutterstock

Rekonwalescencja zajęła kilka lat. Współpracował z trenerami wokalnymi i codziennie wykonywał ćwiczenia, aby odzyskać głos. W 2024 roku, dwa lata po zabiegu, grupie Bon Jovi udało się wydać album "Forever". Jednak zagranie koncertu zdawało się zbyt dużym wyzwaniem - artysta tłumaczył, że wciąż "dochodzi do siebie po operacji". Kilka dni temu stwierdził w rozmowie ze stacją Sky News, że w pełni wrócił do zdrowia i jest "podekscytowany, pokorny i wdzięczny".

Bon Jovi to zespół założony w 1983 roku przez Johna Bongiovi, dziś znanego jako Jon Bon Jovi. Największe hity grupy to "You Give Love a Bad Name", "It's My Life" czy "Livin’ on a Prayer". Mają na koncie 16 albumów,

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: Today, PAP, SKY News

Źródło zdjęcia głównego: NEIL HALL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Muzyka
Czytaj także:
Sala zabaw, w której doszło do wypadku 11-latki
11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Ruch prokuratury
Lublin
Bamako, stolica Mali
Zabrakło paliwa, zamknięto szkoły i uniwersytety w całym kraju
Świat
shutterstock_2581314549
Pozwala wątrobie "żyć" poza ciałem. Czy to przyszłość transplantologii?
Zdrowie
Berlin, Niemcy
"Dramatyczna sytuacja" w Niemczech
BIZNES
imageTitle
Kamery ujawniły, co rozgoryczony gwiazdor Realu wykrzykiwał po zmianie
EUROSPORT
Strzelił w pistoletu pneumatycznego
Siedem lat więzienia dla 17-latka za strzał w oko. Poszkodowanemu ma zapłacić 700 tysięcy
WARSZAWA
Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Premiera długo zapowiadanej produkcji tuż przed Halloween
Kultura i styl
11 osób zatrzymanych przez policję
Zatrzymano 11 członków grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami
Wrocław
shutterstock_2611011309
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić
BIZNES
imageTitle
Majchrzak dalej przed Hurkaczem w najnowszym rankingu ATP
EUROSPORT
Pizza. - Za obalanie mitów związanych z nią obrywam najczęściej - mówi Alberto Grandi
Zamiast na interwencję pojechał na pizzę. Policjant z zarzutami
Świat
Matura z polskiego. Arkusze egzaminacyjne
Ukraiński na maturze. Kto w końcu go wprowadził?
Michał Istel
Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych
Hala stanęła w płomieniach. To nie był przypadek
Lubuskie
"Wyścig słoni" na A2
"Wyścigi słoni" na A2
WARSZAWA
cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS
BIZNES
Sedzia Jakub Iwaniec
Ruch prokuratury w sprawie sędziego Iwańca
Polska
System w samochodzie powiadomił służby o wypadku
Pijany 26-latek uderzył autem w ogrodzenie
Rzeszów
Kierował motocyklem bez tablic i bez uprawnień. Próbował uciec przed policją
Policyjny pościg za motocyklistą. Nagranie z monitoringu
Szczecin
Sławomir Mentzen
Brudziński odpowiada na słowa Mentzena. "Wybitny operator hulajnogi"
Polska
MONITORING
Strzały w Szczecinie. Sprawców zarejestrowała kamera, szuka ich policja
Szczecin
Artemis I przed listopadowym startem w 2022 roku
NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych
METEO
shutterstock_2573321031
Więcej dzieci z diagnozą autyzmu. Orzeczenie otwiera drogę do wsparcia
Zdrowie
Zlikwidowane trzy nielegalne laboratoria narkotykowe
"Zombie" i dwóch chemików w rękach policji
Rzeszów
Nord Stream 2
Jest podejrzany o atak na Nord Stream. Włoski sąd podjął decyzję
Świat
Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Nocne poszukiwania dwóch harcerzy
WARSZAWA
imageTitle
Uwaga, talent. 15-letni Polak dwukrotnym mistrzem świata
EUROSPORT
13-latek podpalił baloty siana
13-latek spalił 850 balotów siana, ogromne straty
Wrocław
Wszystkich Świętych, deszczowo
Jak dojechać na cmentarze?
WARSZAWA
fb screen
Ukraińcy trafili w zaporę. Okopy wroga zamieniły się w kanały
Świat
87 pojazdów z przebitymi oponami
Jedna noc, 87 zniszczonych aut. Szukają dwóch zamaskowanych sprawców
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica