"Marzył, żeby umrzeć na scenie i prawie tak się stało". Artyści żegnają Jerzego Stuhra

Aktorka zwróciła uwagę na jego "wiedzę o naturze ludzkiej", "radość życia, poczucie humoru" i wyobraźnię. "Był drogocennym partnerem reżyserów filmowych i teatralnych, Jego role nadawały blask, siłę i sens wszystkiemu co powstawało" - dodała. "Marzył żeby umrzeć na scenie i prawie tak się stało. Do ostatnich sił grał, ostatni spektakl Teatru Polonia, który wyreżyserował i grał, Jego wielki sukces 'Geniusz' tak się złożyło, że zagrał w ukochanym Krakowie" - zaznaczyła Janda. "Odpoczywaj w spokoju, zostawiłeś Świat, Polskę i nas innymi. Lepszymi" - dodała.

Artyści żegnają Jerzego Stuhra

Aktor Wiktor Zborowski wspominał na antenie TVN24, że choć nie współpracował na planie ze Stuhrem, to znał się z nim przez jego syna, Macieja Stuhra. - Dla mnie był przede wszystkim fenomenalnym aktorem - powiedział. - Miał wybitne predyspozycje do tego zawodu i wielki talent, czyli chęć do pracy. W ostatnich latach był herosem i tytanem w jednym. Ciężko chorując, ciężko pracował cały czas - zauważył. - Jurek był erudytą, był intelektualistą (...). Był aktorem wszechstronnym, grał fenomenalnie role dramatyczne, a także na wskroś komediowe. Naprawdę nie każdemu jest to dane - podkreślił.