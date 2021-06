Ostatni raz takie zdjęcie mieli blisko 20 lat temu. Emocje i domysły ponownie rozpalone

Jennifer Lopez i Ben Affleck zostali przyłapani przez paparazzi w poniedziałek na pocałunku w jednej z restauracji w Malibu w hrabstwie Los Angeles. Na zdjęciach, które do agencji prasowych trafiły w środę wieczorem, widać wyraźnie, że Lopez i Affleck nie kryją się ze wzajemną czułością.

Felietonista magazynu "Vogue" Raven Smith, w tekście "Why Bennifer Matters?” ("Dlaczego Bennifer ma znaczenie?") wyjaśnia, że chociaż na co dzień nie zwraca uwagi na plotki dotyczące romansów znanych ludzi, tak za pocałunkiem Lopez i Afflecka kryje się coś więcej. "Znakomitą częścią tej historii jest miłość sama w sobie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy kształtujemy się na nowo, ale nieważne jak bardzo byśmy się nie starali nie dopuszczać tych myśli do siebie, jak bardzo byśmy nie kochali nowej osoby, wszyscy z tyłu głowy mamy tę osobę, która odeszła" - pisze Smith. "Ben i Jen są przykładem niewielkiej nadziei, że nie wszystko z przeszłości zamyka się bezpowrotnie" - pisze i dodaje, że Bennifer daje nadzieję każdemu z nas, że być może pojawią się okoliczności, w których na nowo pokochamy osobę, która niegdyś odeszła.