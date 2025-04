Nie żyje Jay North. Jako dziecko grał "Dennisa Rozrabiakę"

Jay North zmarł w niedzielę w swoim domu w Lake Butler na Florydzie - informuje "The New York Times". Informację o jego śmierci potwierdziła wieloletnia przyjaciółka Northa, Laurie Jacobson. Jak poinformowała, przyczyną był rak jelita grubego. Aktor miał 73 lata.

Jay North zyskał popularność jako aktor dziecięcy. W latach 1959-1963 grał tytułową rolę w telewizyjnym serialu "Dennis the Menace" ("Dennis Rozrabiaka") emitowanym przez stację CBS. Popularny w Stanach Zjednoczonych sitcom, kręcony na podstawie komiksu Hanka Ketchama, opowiadał o przygodach psotnego chłopaka - Dennisa Mitchella. "The Hollywood Reporter" przypomina, że North po raz pierwszy trafił na plan w wieku 6 lat. W momencie premiery serialu, w 1959 roku, miał zaledwie 8 lat, gdy zaś zakończono emisję - 12. Półgodzinne odcinki, powtarzane potem kilkukrotnie, oglądały miliony amerykańskich widzów.

Jak pisze "NYT", choć "Dennis Rozrabiaka" przedstawiał idylliczny obraz ówczesnych amerykańskich przedmieść, dla samego młodziutkiego Northa idyllą nie był. W późniejszych wywiadach aktor opowiadał, że sukces i popularność opłacił utratą szczęśliwego dzieciństwa.

Po zakończeniu emisji serialu North wystąpił w kilku innych produkcjach. Ukończył Rexford Senior High School w Beverly Hills i pracował jako dorosły aktor dubbingowy, podkładajac głos w programach dla dzieci. Wystąpił również w kilku filmach. "The Hollywood Reporter" przypomina, że w ostatnich latach pomagał młodym aktorom - dziecięcym gwiazdom popularnych produkcji - radzić sobie w dorosłym życiu.

O przygodach "Dennisa Rozrabiaki" opowiada również m.in. film z 1993 roku, gdzie w rolę tytułowego Dennisa wcielił się Mason Gamble oraz serial rysunkowy z 1986 roku.

Źródło: The New York Times, The Hollywood Reporter

Źródło zdjęcia głównego: CBS/Getty Images