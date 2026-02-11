Nie żyje James Van Der Beek

"Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł w spokoju dziś rano" - poinformowała rodzina aktora w oświadczeniu opublikowanym na jego kontach w mediach społecznościowych.
Najbardziej znaną rolą Van Der Beeka jest postać Dawsona Leery'ego w kultowym serialu młodzieżowym "Jezioro marzeń". Zagrał również w takich produkcjach, jak "Straszny film", "Nie zadzieraj z zołzą spod 23", "Strażnicy Teksasu" lub w serialu "Szpital miłosierdzia".
W 2023 roku przyznał, że choruje na raka jelita grubego.
