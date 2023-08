Co się działo w raju? Na Playerze odcinek specjalny "Hotelu Paradise All Stars"

Choć przygoda w raju skończyła się 11 sierpnia, fani programu "Hotel Paradise All Stars" mogą obejrzeć na Playerze odcinek specjalny "Historie z backstage’u". Uczestnicy reality-show wspominają w nim najciekawsze momenty, które spędzili w hotelu, zdradzają tajniki produkcji i ciekawostki z planu. W odcinku wypowiada się też Bartosz Łabęcki, czyli lubiany przez widzów Pan Lektor.

"Hotel Paradise All Stars" można było oglądać w TVN7 i Playerze od maja. Wystąpili w nim ulubieńcy widzów z sześciu dotychczasowych edycji reality show. Program, prowadzony przez Klaudię El Dursi, wygrała Julia Skrodzka. Z Kolumbii wróciła bogatsza o 100 tys. zł. Wybierając pieniądze, zrezygnowała ze związku z Grzegorzem Głuszczem, z którym doszła do finału. - Miałam powody ku temu, żeby z programu nie wyjść w parze. Bo zdarzyły się sytuacje, które nie do końca mi się podobały. A jeśli nie chcę wyjść [z Grzegorzem] w parze z programu, to dlaczego mam się z nim dzielić pieniędzmi? - tłumaczyła Skrodzka w "Dzień Dobry Wakacje".

O co chodzi w "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise" to reality show oparty na amerykańskim formacie, który powstał dla telewizji FOX. Dziewięcioro singli (w wieku 18-30 lat) wprowadza się do luksusowego kurortu. Dobierają się w pary, a gdy do hotelu przyjeżdżają nowi uczestnicy, cała zabawa rozpoczyna się od początku. Uczestnicy programu nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani kontaktować się z nikim spoza kurortu. Wygrywa para, która jest najbardziej lubiana. Zwycięzcy dostają po złotej kuli. Stają naprzeciw siebie na tzw. ścieżce lojalności i z każdym krokiem zwiększają wygraną. Mogą rozbić kulę, zgarniając całą kwotę dla siebie, lub dotrwać do końca - wtedy dzielą się wygraną po połowie.

W finale "Hotel Paradise All Stars" spotkały się dwie pary: Natalia Majos i Łukasz Książkiewicz oraz Julia Skrodzka i Grzegorz Głuszcz. Ci ostatni zostali wybrani przez pozostałych uczestników zwycięzcami. Gdy na ścieżce lojalności doszli do 100 tys. złotych, Skrodzka rozbiła swoją kulę. Zrezygnowała tym samym z uczuć Głuszcza. - Byłem bardzo zdziwiony i zaskoczony. No bo jak się można czuć, jak ktoś cię jawnie oszuka - mówił po finale Głuszcz w specjalnym odcinku "Hotel Paradise All Stars. After". W "Dzień Dobry Wakacje" stwierdził, że jego partnerka z programu zachowała się niesprawiedliwie. - W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować Julii, ponieważ zagrała rolę życia. Była od samego początku do końca w parze. Były między nami uczucia, dochodziło między nami do bliskości. (...) Świetnie to zagrała - mówił.

Kiedy nowa edycja "Hotelu Paradise"

- To był rollercoaster emocji, z którego uczestnicy nie mieli czasu zejść - mówi tvn24.pl Klaudia El Dursi. Realizacja "Hotelu Paradise All Stars" była wyzwaniem. - Mieliśmy mniej czasu niż zwykle. 24 odcinki nakręciliśmy w zaledwie dwa tygodnie - dodaje. El Dursi prowadzi też nową, siódmą edycję "Hotelu Paradise". Program zadebiutuje na antenie TVN7 i w Playerze 28 sierpnia. CZYTAJ TEŻ: "Bitwa o gości" to szansa na pokazanie światu swojego hotelu lub pensjonatu

Autor:joan//mro