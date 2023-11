Zwycięży miłość czy pieniądze? Klaudia El Dursi o finale "Hotelu Paradise"  

"Hotel Paradise" - zasady

"Hotel Paradise" to program dla młodych ludzi, którzy szukają przygody i miłości. Uczestnicy wprowadzają się do luksusowego kurortu. Nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani kontaktować się z nikim spoza hotelu. Muszą zrobić wszystko, by w każdym odcinku być z kimś w parze. Single wracają do domu, a w ich miejsce pojawiają się nowe osoby. Żeby utrzymać się w programie, uczestnicy mogą zawierać sojusze oraz prowadzić własną grę. Ten, kto najdłużej będzie w parze, dochodzi do finału, w którym do wygrania jest 100 tys. złotych. W finałowym odcinku spotykają się dwie pary. O tym, która z nich otrzyma szansę na 100 tys. złotych, decydują pozostali uczestnicy programu. Najbardziej lubiana para staje na dwóch końcach tzw. ścieżki lojalności. Każdy z finalistów trzyma w ręku szklaną kulę. Zaczynają się do siebie zbliżać, osiągając kolejne progi wygranej kwoty. Jeśli oboje dojdą na środek i wytrzymają minutę, patrząc sobie w oczy, dzielą się wygraną na pół - to oznacza, że wybrali miłość. Jedna z osób może jednak zbić kulę wcześniej - wtedy otrzymuje całą kwotę, do której dotarła, a jej partner lub partnerka odchodzi z niczym. Wygrywają pieniądze. "Hotel Paradise" to reality show oparty na amerykańskim formacie, który powstał dla telewizji FOX. W Polsce program można oglądać od 2020 roku w TVN 7 i Playerze. Dotychczasowe edycje były nagrywane na Bali, na Zanzibarze i w Panamie. Siódmy sezon - podobnie jak "Hotel Paradise All Stars", gdzie spotkały się dotychczasowe gwiazdy ze wszystkich edycji - został zrealizowany w Kolumbii.