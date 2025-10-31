Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Pięć sposobów, jak zmienić ten wieczór w horror. Polecamy!

|
"To: Witamy w Derry". Kadr z serialu
Zwiastun "To: Witajcie w Derry"
Źródło: HBO Max
Sposoby na idealny wieczór halloweenowy? Znaleźliśmy kilka. I każdy wypróbowaliśmy. Jeśli skorzystacie, z pewnością - tak jak my - poczujecie ten specyficzny klimat. Będzie mrocznie, będzie strasznie, może nawet przerażająco. Słowem: horror. Ale na bank nie będzie nudno.

Halloween bez horroru to żaden Halloween. Poniżej przedstawiamy wybrane klasyki i nowości z HBO Max. Wystarczy wziąć do ręki pilota.

"To: Rozdział 2"

Najpierw telefon od kolegi z podwórka. Nie widzieli go od podstawówki. Zaczyna powoływać się na jakąś dziwną obietnicę z dzieciństwa. Że gdy przyjdzie czas, wszyscy stawią się na wezwanie. Niewiele pamiętają, ale podobno mieli pakt przypieczętowany własną krwią. Pierwsza myśl: to głupie... Ale z drugiej strony mają się pojawić wszyscy. Również ta fajna dziewczyna, z którą wtedy włóczyli się po mieście. Ile to lat temu? Już 27?

I przyszedł ten dzień. W sumie jest miło. Jeden z kolegów został znanym komikiem, drugi nakręcił całkiem dobry film (tylko zakończenie fatalne), trzeci - nie dość, że wyszczuplał i jest obecnie najprzystojniejszy z całej paczki - to jeszcze ma biznes wart miliony. A ona? No cóż, wygląda świetnie. Doskonała atmosfera, świetne japońskie jedzenie. I nagle wróżby z ciasteczek układają się w przerażającą wiadomość o tym jednym brakującym kumplu...

Kontynuacja filmowego hitu "To" i sam Stephen King w jednej z ról w "To: Rozdział 2"

"To: Rozdział 2"
"To: Rozdział 2"
Źródło: HBO Max

"To: Witajcie w Derry"

Stare, klimatyczne kino, obsługa w uniformach, przyciemnione światło z kinkietów. I bardzo stary film na ekranie. Wygląda jak musical z lat 50. Dość upiorny mężczyzna, w garniturku w kratę i muszce, podniesionym i lekko nawiedzonym głosem opowiada o zepsuciu moralnym wśród młodych ludzi, którzy - o zgrozo - używają wyrazów "morowo", czy "twój stary" i czerpią swe mądrości z brukowców. A tłum zgromadzony wokół - na tym samym ekranie - odpowiada jakąś upiorną melodeklamacją, raz ciszej, raz głośniej: "Kłopoty, kłopoty, kłopoty, kłopoty...".

Nagle zauważają go w tłumie, na ekranie. Kolegę, który zniknął jakiś czas temu i urwał się z nim wszelki kontakt. Nie wygląda tak, jak wszyscy wokół. Jest jakiś zagubiony, a na rękach trzyma zawiniątko. Jakby dziecięcy becik, z którego wylatuje... coś upiornego.

Serialowa nowość i świetnie znany klimat w "To: Witajcie w Derry"

"To: Witamy w Derry"
"To: Witamy w Derry"
Źródło: HBO Max

"Blair Witch Project"

A może wycieczka ze znajomymi? Małe miasteczko z niemal zapomnianą już mroczną legendą. Ludzie mówią coś o porośniętej sierścią czarownicy. Podobno dawno temu miały tu znikać dzieci. I ten las, do którego nikt nie chodzi. No może przesada, że nikt, bo przecież od razu spotykają wędkarzy. Ale dreszczyk emocji jest. Idealnie, żeby spędzić dwa-trzy dni pod namiotem. W halloweenowy weekend oczywiście.

W plecakach ryż z czymś-tam, soki owocowe, batony energetyczne - owsiane z rodzynkami, kilka konserw, nawet ptasie mleczko. Wszystko oczywiście kręcą. Niektórzy po amatorsku, ale kumpel - filmowiec, wziął prawdziwe cacko, profesjonalną kamerę na film 16 mm. Namiot rozbity, żarciki, środek lasu, lekki deszczyk, ale dość ciepło, zapada zmrok. Co może pójść nie tak... Wtedy nagle słychać głosy małych dzieci...

Filmowa klasyka "Blair Witch Project"

"Blair Witch Project"
"Blair Witch Project"
Źródło: Hulton Archive/Getty Images

"Towarzysz"

Ale może coś wygodniejszego niż namiot. Piękna, nowoczesna willa nad jeziorem. Cisza i spokój. Do najbliższych sąsiadów wiele kilkometrów. Bogaty gospodarz, na miejscu czekają już znajomi, w kominku miło trzaska ogień. Na powitanie świetna kolacja, romantyczny nastrój podsycany opowieściami zakochanych par o tym, jak się poznali i jakie uczucia temu towarzyszyły. Potem nastrojowa muzyka z audiofilskiego zestawu. Niezapomniany wieczór...

Dużo gorzej wygląda poranek. Przygotowania wspólnego śniadania przerywa powrót znad jeziora towarzyszki wspólnego wypadu. Krew ma właściwie wszędzie. Na bluzce, szortach, na twarzy, nogach i rękach. Co gorsza, również na nożu ciągle spoczywającym w okrwawionej dłoni... "Iris, zaśnij" - działa jak zaklęcie. Jej oczy natychmiast pokrywają się mgłą. Ale co mają z tym wspólnego wysypujące się z otwartego sejfu za obrazem paczki banknotów?

Sztuczna inteligencja i bardzo ludzki strach w filmie "Towarzysz"

"Towarzysz"
"Towarzysz"
Źródło: HBO Max

"Zniknięcia"

Towarzystwo jednak nie pasuje? To może samotny wieczór. Przygaszone światła w salonie, włączony telewizor, a w nim jakiekolwiek show. Tak tylko żeby coś leciało. Żeby się totalnie odciąć od wszystkiego. Szczególnie po... takim dniu.

Inni myślą, że wiedzą, czym są kłopoty w pracy. Naprawdę? A co, gdy nauczycielka przychodzi rano do swojej klasy, klasy trzeciej, i zastaje tylko jednego ucznia. Nikt inny nie przyszedł. Dzieci nie ma też w domach. Zniknęły poprzedniej nocy, dokładnie o godz. 2.17. Tam, gdzie zainstalowane były kamery, nagrało się, jak wybiegają przez drzwi i biegną z rozłożonymi rękami w ciemność. I znikają w niej. Nauczycielka, tak jak inni, nie wie, co się stało. Ale zrozpaczeni rodzice domagają się odpowiedzi, gdy staje przed nimi na zebraniu w sali gimnastycznej.

Jest wieczór, po takim właśnie dniu. Ciągle gra telewizor. Nagle dzwonek do drzwi. I cisza... Nikt nie odpowiada, nikogo tam nie ma. Może się zdawało? Na pewno się zdawało. Wtedy rozlega się gwałtowne walenie. I znów nikogo. Za to na samochodzie zaparkowanym na podjeździe pojawiła się napis...

Nowy hit na HBO Max - "Zniknięcia"

"Zniknięcia"
"Zniknięcia"
Źródło: HBO Max

Filmy: "To: Rozdział 2", "Zniknięcia", "Blair Witch Project" i "Towarzysz" oraz serial "To: witajcie w Derry" można obejrzeć w serwisie streamingowym HBO Max. Ten jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: HBO Max

Źródło zdjęcia głównego: HBO Max

Udostępnij:
TAGI:
HBO MaxFilmSerialTelewizja
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20250815_2IP
Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód
Świat
Maria Żodzik ze srebrem mistrzostw świata
Mamę widuje rzadko, brata w ogóle. Tym medalem dziękuje Polsce
Rafał Kazimierczak
Trump
To była długa kolejka. Donald i Melania Trump rozdali cukierki
Świat
imageTitle
"Luksusowy transfer" w Barcelonie
EUROSPORT
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów
WARSZAWA
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika. Policja zatrzymała mężczyznę
Lubuskie
Viktor Orban
Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"
BIZNES
Narodziny leniwca w łódzkim Orientarium
W zoo narodził się leniwiec. Wybrał wyjątkową datę
Łódź
Waldemar Żurek
"Zgłaszajcie się, pokazujcie dowody". Apel Żurka
Polska
Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu w Warszawie
"Przekaz dnia" PiS? Konfederacja ma "konserwować wpływy Tuska", a Mentzen jest "niewiarygodny"
Polska
Z 17-latkiem w samochodzie jechały jeszcze trzy nieletnie osoby
17-latek potrącił pieszego i wjechał w przystanek
Rzeszów
Na sali zabaw w Lublinie doszło do licznych wypadków
Leżała w potwornym bólu, dzieci skakały dalej. "Jestem przerażona tym miejscem"
Polska
shutterstock_1408652666
Pozwolenie na odejście to "wielka ulga". Psycholożka z hospicjum o żegnaniu bliskich
Zdrowie
Toga sędziowska
Pił w pracy, spowodował kolizję i uciekł. Sędzia pozostaje bezkarny
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Protest ultraortodoksyjnych Żydów
Tragiczny wypadek podczas protestu w Jerozolimie
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
METEO
imageTitle
Najpierw awantura, później wielki mecz reprezentanta Polski
EUROSPORT
imageTitle
Dymisja w Legii po blamażu
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA 01
CPK nie powstanie. Projekt ma dostać nową nazwę
BIZNES
11 min
31102025 wielgomasa rozmowa cala knapik-0002
Wielgomas: nie chcę być wciągany w afery polityczne
Maciej Knapik
Warszawa, 11.06.2025, premier Donald Tusk, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Sondaż zaufania do polityków. Duży wzrost jednego z liderów koalicji
Polska
Samochód wpadł w bariery na S2
Dwa auta w barierkach. Utrudnienia na S2
WARSZAWA
Mężczyzna trafił do aresztu
Z nożem na sąsiada
WARSZAWA
SW_MOZEMY TYLKO WALCZYC TVN24 PLUS-0007
"W boju odnajdują siebie"
Polska
Zakupy sklep pakowanie
Najnowsze dane o wzroście cen. Donald Tusk komentuje
BIZNES
Przyczyny śmierci chłopaka ma wyjaśnić sekcja zwłok
Tajemnicza śmierć nastolatka. "Wyglądało jakby próbował przed kimś uciekać"
Rzeszów
Cmentarz (zdjęcie ilustracyjne)
Jak dojechać na cmentarze w Lublinie? Zmiany w organizacji ruchu
Lublin
Książę Andrzej
"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"
Świat
Ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa
Pijany żołnierz strzelał do cywilów. Nie stanie przed sądem
Białystok
telegram
Jeden cel Rosjan i krwawe ataki. W to miasto uderzyli niemal 600 razy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica