Kultura i styl

Nie żyje Grzegorz Okrasa. Aktor, znany z serialu "Złotopolscy", miał 74 lata

Źródło: Jacek Turczyk/PAP
Nie żyje Grzegorz Okrasa, aktor i reżyser, znany z występów w serialu "Złotopolscy". Informację o jego śmierci przekazała rodzina. Aktor miał 74 lata.

"Wczoraj zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w 'Złotopolskich' i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas" - przekazała Barbara Okrasa we wpisie na Facebooku w poniedziałek. Aktor zmarł w wieku 74 lat, uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie zaplanowano na 27 października - wynika z nekrologu opublikowanego w sieci.

Grzegorz Okrasa - aktor i reżyser

Widzowie mogli go zapamiętać z roli Stefana, barmana w pubie Kowalskiego, w którego wcielał się w serialu "Złotopolscy", emitowanym w latach 1997-2010. Wystąpił również w takich serialach jak "Tulipan", "Sposób na Alcybiadesa", "Gwiezdny pirat" i "Szpilki na Giewoncie", a także w filmach "Cesarskie cięcie" i "Rób swoje, ryzyko jest twoje".

Jako drugi reżyser pracował między innymi przy serialach "Złotopolscy", "Tajemnica Sagali" i "Barwy szczęścia" oraz filmach "Pajęczarki", "Pożegnanie z Marią" i "Pamiętnik znaleziony w garbie". Z profilu w bazie filmpolski.pl wynika, że przy kilku produkcjach pracował także jako reżyser oraz współpracownik reżysera. Z wykształcenia był polonistą.

Tomasz Kubiatowicz nie żyje. "Stworzył wiele niezapomnianych ról"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tomasz Kubiatowicz nie żyje. "Stworzył wiele niezapomnianych ról"

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: filmpolski.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Turczyk/PAP

