Dziennikarze TVN24 nominowani do Grand Press 2025 w kategorii reportaż

"Tajemnica korespondencji". Listy Jana Pawła II do Anny Teresy Tymienieckiej

Kolejny dzień Fundacja Grand Press ogłasza nominacje do tegorocznej, XXIX już edycji nagród Grand Press. Dzień wcześniej wskazano materiały nominowane w kategoriach: News i Dziennikarstwo śledcze, w gronie nominowanych znaleźli się dziennikarze TVN24 i tvn24.pl. Dziś sześcioro dziennikarzy TVN24 i TVN24+: Ewa Galica, Marcin Gutowski, Sebastian Klauziński, Jakub Stachowiak, Michał Przedlacki i Piotr Świerczek są wśród nominowanych w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo.

Nominowani w kategoriach reportaż

W kategorii Reportaż telewizyjny/wideo nominowano następujące materiały (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Ewa Galica - "Superwizjer" TVN24+ "Flota cieni"

Monika Gawrońska, Jacek Smaruj - "Polsat News ujawnia" Polsat News "Podziemie Europy. Ponad prawem" Marcin Gutowski - TVN24+ Cykl "Tajemnica korespondencji"

Sebastian Klauziński, Jakub Stachowiak - "Superwizjer" TVN24+ "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi"

Michał Przedlacki - "Superwizjer" TVN24+ "Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety"

Przemysław Siuda, Kamila Wielogórska - "Raport specjalny" TVP Info "Andrzej - Joanna. Wspólnie i w porozumieniu" Piotr Świerczek - "Czarno na białym" TVN24 "Rabota w Polsze"

W kategorii Reportaż prasowy/internetowy nominowano następujące materiały:

Dariusz Faron, Michał Janczura - Wirtualna Polska "'Granica została przekroczona'. Lekarze ze szpitala psychiatrycznego w Tworkach przerywają milczenie"

Dariusz Faron, Michał Janczura - Wirtualna Polska "Mówiłem, że nie jestem pedofilem" Katarzyna Kaczorowska - "Polityka" "Był zagubiony" Tatiana Kolesnychenko, Maciej Stanik - Wirtualna Polska "Białe trumny są dla dzieci" Tatiana Kolesnychenko, Maciej Stanik - Wirtualna Polska "'Władcy ciał'. Po wszystkim z życia zostaje tylko fasada" Ewa Raczyńska - Onet "'Do końca miałam nadzieję, że urodzę Felka'. Historia Anity w ogniu oskarżeń i komentarzy"

Monika Waluś - Onet "Kryminalna zagadka z Miami. Fentanyl, tajemniczy promotor i śmierć 26-letniej Oli"

W kategorii Reportaż i dokument audio nominowano następujące materiały:

Roman Czejarek - Polskie Radio Cykl "Heweliusz. Prawdziwa historia" Joanna Gąska - "Reportaż w Radiu Kraków" "Polowanie na dzieci" Michał Janczura - Wirtualna Polska Cykl "Haneczka" Michał Janczura - Wirtualna Polska Cykl "Szarlatan" Małgorzata Nabel-Dybaś - Radio Zachód "Dlaczego?"

Dorota Salus, Agnieszka Szwajgier - "Popołudniówka w piątek" Radio 357 "Miłość w czasach AI" Krzysztof Tubilewicz - Radio 357 Cykl "Pewnego razu... w Łodzi"

Wybór Dziennikarza Roku

Do 5 grudnia można zgłaszać Fundacji Grand Press kandydatki oraz kandydatów na Dziennikarza Roku. Mogą ich wskazywać kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe. Każda redakcja ma prawo do nominowania od jednego do trzech kandydatów, zarówno z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych, przy czym żaden nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych.

Tegoroczne jury Grand Pressów to Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godz. 20, podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press. Transmitowana będzie ona na antenie TVN24, a także na profilu Fundacji Grand Press na Facebooku.

