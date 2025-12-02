Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Tragiczny karambol w gęstej mgle
Tragiczny karambol w gęstej mgle
Kultura i styl

Dziennikarze TVN24 nominowani do Grand Press 2025 w kategorii reportaż

nominowani sklejka
"Tajemnica korespondencji". Listy Jana Pawła II do Anny Teresy Tymienieckiej
Źródło: TVN24
Fundacja Grand Press ogłosiła nominacje w kolejnych trzech kategoriach w konkursie Grand Press 2025 - Reportaż prasowy/internetowy, Reportaż i dokument audio oraz Reportaż telewizyjny/wideo. Wśród nominowanych są dziennikarze TVN24 oraz TVN24+.

Kolejny dzień Fundacja Grand Press ogłasza nominacje do tegorocznej, XXIX już edycji nagród Grand Press. Dzień wcześniej wskazano materiały nominowane w kategoriach: News i Dziennikarstwo śledcze, w gronie nominowanych znaleźli się dziennikarze TVN24 i tvn24.pl. Dziś sześcioro dziennikarzy TVN24 i TVN24+: Ewa Galica, Marcin Gutowski, Sebastian Klauziński, Jakub Stachowiak, Michał Przedlacki i Piotr Świerczek są wśród nominowanych w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo.

Nominowani w kategoriach reportaż

W kategorii Reportaż telewizyjny/wideo nominowano następujące materiały (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Ewa Galica - "Superwizjer" TVN24+ "Flota cieni"

1 godz
"Pytałem: skąd ich biorą? Odpowiedzieli: nie chcesz wiedzieć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pytałem: skąd ich biorą? Odpowiedzieli: nie chcesz wiedzieć"

Monika Gawrońska, Jacek Smaruj - "Polsat News ujawnia" Polsat News "Podziemie Europy. Ponad prawem" Marcin Gutowski - TVN24+ Cykl "Tajemnica korespondencji"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
45 min
_JPII_Tymieniecka
Ile Karol Wojtyła zawdzięcza Annie Teresie Tymienieckiej?
Marcin Gutowski
35 min
korespondencja_czytnik_scl
Warte miliony i ukryte na lata. Unikatowy zbiór wreszcie wyjęty z sejfu
Marcin Gutowski
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała i apelowała do papieża. Reakcja? "Innymi słowy: olał ją"
Marcin Gutowski

Sebastian Klauziński, Jakub Stachowiak - "Superwizjer" TVN24+ "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi"

29 min
Ludzie są towarem. "Najbardziej dochodowy interes"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ludzie są towarem. "Najbardziej dochodowy interes"

Superwizjer

Michał Przedlacki - "Superwizjer" TVN24+ "Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety"

38 min
Był w gangu "Mutantów", broni Ukrainy. "Pierwszy raz w życiu robię coś, z czego mogę być dumny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był w gangu "Mutantów", broni Ukrainy. "Pierwszy raz w życiu robię coś, z czego mogę być dumny"

Superwizjer

Przemysław Siuda, Kamila Wielogórska - "Raport specjalny" TVP Info "Andrzej - Joanna. Wspólnie i w porozumieniu" Piotr Świerczek - "Czarno na białym" TVN24 "Rabota w Polsze"

29 min
"Absolutne zaskoczenie dla wielu służb na świecie". Tak działają rosyjscy szpiedzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Absolutne zaskoczenie dla wielu służb na świecie". Tak działają rosyjscy szpiedzy

Czarno na białym

W kategorii Reportaż prasowy/internetowy nominowano następujące materiały:

Dariusz Faron, Michał Janczura - Wirtualna Polska "'Granica została przekroczona'. Lekarze ze szpitala psychiatrycznego w Tworkach przerywają milczenie"

Dariusz Faron, Michał Janczura - Wirtualna Polska "Mówiłem, że nie jestem pedofilem" Katarzyna Kaczorowska - "Polityka" "Był zagubiony" Tatiana Kolesnychenko, Maciej Stanik - Wirtualna Polska "Białe trumny są dla dzieci" Tatiana Kolesnychenko, Maciej Stanik - Wirtualna Polska "'Władcy ciał'. Po wszystkim z życia zostaje tylko fasada" Ewa Raczyńska - Onet "'Do końca miałam nadzieję, że urodzę Felka'. Historia Anity w ogniu oskarżeń i komentarzy"

Monika Waluś - Onet "Kryminalna zagadka z Miami. Fentanyl, tajemniczy promotor i śmierć 26-letniej Oli"

W kategorii Reportaż i dokument audio nominowano następujące materiały:

Roman Czejarek - Polskie Radio Cykl "Heweliusz. Prawdziwa historia" Joanna Gąska - "Reportaż w Radiu Kraków" "Polowanie na dzieci" Michał Janczura - Wirtualna Polska Cykl "Haneczka" Michał Janczura - Wirtualna Polska Cykl "Szarlatan" Małgorzata Nabel-Dybaś - Radio Zachód "Dlaczego?"

Dorota Salus, Agnieszka Szwajgier - "Popołudniówka w piątek" Radio 357 "Miłość w czasach AI" Krzysztof Tubilewicz - Radio 357 Cykl "Pewnego razu... w Łodzi"

Wybór Dziennikarza Roku

Do 5 grudnia można zgłaszać Fundacji Grand Press kandydatki oraz kandydatów na Dziennikarza Roku. Mogą ich wskazywać kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe. Każda redakcja ma prawo do nominowania od jednego do trzech kandydatów, zarówno z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych, przy czym żaden nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych.

Tegoroczne jury Grand Pressów to Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godz. 20, podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press. Transmitowana będzie ona na antenie TVN24, a także na profilu Fundacji Grand Press na Facebooku.

Nasi dziennikarze wśród nominowanych do nagród Grand Press 2025
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nasi dziennikarze wśród nominowanych do nagród Grand Press 2025

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Media
Czytaj także:
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Był sam z mamą, kiedy straciła przytomność. Ośmiolatek wezwał pomoc
Trójmiasto
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
BIZNES
Karambol na autostradzie A 4
Tragiczny karambol w gęstej mgle. A4 zablokowana w obu kierunkach
Opole
imageTitle
Zniszczyli marzenie umierającego. Klub zadbał, by się spełniło
EUROSPORT
imageTitle
"Nikt nie krzyczał, nie było paniki". Przeżył katastrofę samolotu z piłkarzami
EUROSPORT
imageTitle
Wytypowali mistrzów świata. Gdzie się podziała Polska?
EUROSPORT
Kierowca uderzył w ścianę budynku
Zasłabł i uderzył w budynek. Nie żyje, jechał z wnukiem
Lublin
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
WARSZAWA
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
Z ciężarówki oderwał się lód i uderzył w jadący za nią samochód osobowy
Z ciężarówki spadł lód, uszkodził jadący za nią samochód. Nagranie
Poznań
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Michał Istel
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
BIZNES
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
METEO
Tankowiec Midwołga 2
Rosyjski tankowiec zaatakowany na Morzu Czarnym
Świat
Siergiej Szojgu i Wang Yi
Tuż przed przylotem delegacji z USA Rosja zaprosiła kogoś jeszcze
Świat
Donald Tusk
Tusk o wecie prezydenta. "Źle to wygląda"
Polska
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
WARSZAWA
Małgorzata Kożuchowska, Nikodem Marecki
Świat filmu żegna Nikodema Mareckiego. "Był wspaniały"
Kultura i styl
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
METEO
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sąd uchylił wyrok w sprawie śmierci Ziętary. Materiał "wystarczający do skazania"
Poznań
Nicolas Maduro w trakcie wiecu w Caracas w Wenezueli
Maduro wezwał do "obrony ojczyzny". I zatańczył
Świat
tusk
Niemieckie media o wizycie Tuska
Polska
Uciekał na rowerze przed kontrolą. Zapłaci ponad 10 tys. zł
Uciekał na rowerze przed policjantami. Zapłaci ponad 10 tysięcy złotych
Katowice
imageTitle
Uczcili pamięć "zmarłego", który akurat siedział na trybunach
EUROSPORT
Andrzej Kubik
Ostatni raz był widziany ponad tydzień temu. Szukają 67-latka
Trójmiasto
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Policjanci ściągnęli kota z drzewa
Policjanci ściągnęli kota z drzewa. Opiekunka zwierzęcia dziękuje
Kielce
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
BIZNES
imageTitle
"To moja wina". Przybity, choć był najlepszy na boisku
EUROSPORT
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę
Czekał na protezy zębowe, zawartość paczki go zaskoczyła
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica