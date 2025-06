Znamy zwycięzców pierwszej edycji "Zróbmy sobie dom". Kto wygrał?

W TVN jest już wiosna, a wiosną same hity Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN

Kluczowe fakty: "Zróbmy sobie dom" to nowa pozycja w ramówce TVN. W poniedziałek zakończyła się jej pierwsza edycja.

O zwycięstwo w programie rywalizowało dziewięć par. Do finału weszły trzy: Kasia i Arek, Magda i Łukasz oraz Iza i Wojtek.

Ostatecznie o tym, kto stanie się właścicielem domu o wartości ponad miliona złotych, zadecydowali widzowie.

Po kilkunastu tygodniach obserwowania ciężkiej pracy uczestników "Zróbmy sobie dom" wiemy już, kto zwyciężył pierwszą edycję programu. Wyłonieniu zwycięzców towarzyszyły niemałe emocje. Już tydzień temu okazało się, że zamiast planowanych wcześniej dwóch do finału wejdą aż trzy pary. Był to efekt remisu. Podobnie było też w samym finale. Ostatecznie o tym, kto będzie mógł wprowadzić się do wymarzonego domu, zadecydowali więc widzowie.

Głosowanie wygrali Kasia i Arek z Krakowa (Czerwoni). - Dziękuję, że pokochaliście taką zołzę jak ja i Arka perfekcyjnego. (Dziękuję), że pokochaliście nasz dom - mówiła po ogłoszeniu wyników Kasia. W mediach społecznościowych programu reakcje były mieszane. Jedni gratulowali zwycięzcom, przekonując, że ich "wygrana jest zasłużona". Inni przekonywali zaś, że to Zieloni czy Niebiescy powinni wygrać.

"Zróbmy sobie dom". Co to za program?

"Zróbmy sobie dom" to polska wersja belgijskiego formatu "Home Made Home". Program wystartował na antenie TVN w kwietniu. Wzięło w nim udział 9 par. Uczestnicy musieli zmierzyć się z serią zadań, by móc wejść do finału i dostać szansę na wygranie nieruchomość o wartości powyżej 1 miliona złotych. Wyzwanie stanowiły nie tylko kwestie związane z aranżacją nieruchomości. Była to też prawdziwa próba dla związków.

Program poprowadziła Joanna Koroniewska. W jury zasiedli Wiesiek Skiba, Anna Błaszczyk i Dawid Małycha . Pierwszy oceniał przede wszystkim jakość wykonanych przez uczestników prac. Anna Błaszczyk skupiała się na sposobie aranżacji wnętrz, a Dawid Małych opierał się w swoich ocenach na ponad 20-letnim doświadczeniu w sprzedaży nieruchomości.

"Zróbmy sobie dom". Prowadząca i jury pierwszej edycji Źródło: WBD Poland