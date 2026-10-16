Jerzy Owsiak ogłosił temat jubileuszowego Finału WOŚP
- Intensywna terapia noworodka potrzebuje pomocy w postaci bardzo nowoczesnego sprzętu. Rodzi się nas coraz mniej i dbajmy o każde narodzone życie. Po rozmowie z ekspertami chcemy zająć się tym problemem - zapowiedział Jerzy Owsiak w czasie konferencji zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 404 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Warszawie.
35. Finał WOŚP dla noworodków
WOŚP zaznacza, że w najbliższych latach oddziały intensywnej terapii noworodka muszą być przygotowane na przyjęcie większej liczby dzieci wymagających specjalistycznej opieki. "Niezbędny jest zróżnicowany, nowoczesny sprzęt na każdym etapie: od sali porodowej, przez oddziały intensywnej terapii, transport, aż po żywienie i wspieranie roli rodziców w oddziałach noworodkowych" - czytamy.
Co planuje kupić WOŚP
"Program obejmuje powiązane ze sobą obszary. Ich wspólny cel to więcej uratowanych dzieci i lepsza jakość ich dalszego życia. Wiele elementów jest naturalną kontynuacją tego, co WOŚP od lat robi dla polskich noworodków" - wyjaśniono.
- Bardzo wczesny wcześniak potrzebuje doskonałych urządzeń diagnostycznych, doskonałych urządzeń, które będą wspomagały jego funkcje życiowe - zwłaszcza oddech. Potrzebuje doskonałych urządzeń, aby o to życie dbać, podtrzymywać i żeby na koniec móc powiedzieć: wygraliśmy, ten wcześniak żyje - podkreślił Owsiak w trakcie spotkania w warszawskiej szkole.
Fundacja wymieniła listę sprzętu, którego zakup jest planowany za zebrane pieniądze. Są to między innymi:
- stoły do resuscytacji noworodków,
- monitory funkcji oddechowych,
- wideolaryngoskopy,
- nowoczesne respiratory noworodkowe,
- aparaty do tomografii impedancyjnej,
- monitory NIRS,
- systemy HeRO do analizy rytmu serca,
- inkubatory umożliwiające bezpieczne kangurowanie najmniejszych wcześniaków,
- karetki N,
- analizatory mleka kobiecego dla oddziałów i banków mleka.
TVN głównym partnerem Finału
W piątek poinformowano także, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i TVN przygotowują się do 11. wspólnie realizowanego Finału.
TVN niezmiennie pozostaje głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia, kontynuując wieloletnią współpracę obejmującą szerokie wsparcie redakcyjne, antenowe, produkcyjne i promocyjne.
Owsiak: gramy dzień i noc
Jak już wcześniej informowała Fundacja, hasło 35. Finału brzmi: "Gramy dzień i noc". Prezes Fundacji zwrócił uwagę, że chociaż temat Finału dotyczy noworodków, to Orkiestra gra dla wszystkich.
- Po 35 latach możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni. Kupiliśmy 83 tysiące urządzeń za dwa miliardy osiemset milionów złotych. Nie ma dnia, żebyśmy nie otrzymywali informacji, że bardzo poważny sprzęt trafia do szpitala w wyniku konkursów, ofert, umów - zaznaczył Owsiak.