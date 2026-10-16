Jerzy Owsiak ogłosił temat jubileuszowego Finału WOŚP

Jerzy Owsiak ogłasza temat 35. Finału WOŚP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Intensywna terapia noworodka potrzebuje pomocy w postaci bardzo nowoczesnego sprzętu. Rodzi się nas coraz mniej i dbajmy o każde narodzone życie. Po rozmowie z ekspertami chcemy zająć się tym problemem - zapowiedział Jerzy Owsiak w czasie konferencji zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 404 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Warszawie.

35. Finał WOŚP dla noworodków

WOŚP zaznacza, że w najbliższych latach oddziały intensywnej terapii noworodka muszą być przygotowane na przyjęcie większej liczby dzieci wymagających specjalistycznej opieki. "Niezbędny jest zróżnicowany, nowoczesny sprzęt na każdym etapie: od sali porodowej, przez oddziały intensywnej terapii, transport, aż po żywienie i wspieranie roli rodziców w oddziałach noworodkowych" - czytamy.

Jerzy Owsiak ogłasza temat 35. Finału WOŚP Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Co planuje kupić WOŚP

"Program obejmuje powiązane ze sobą obszary. Ich wspólny cel to więcej uratowanych dzieci i lepsza jakość ich dalszego życia. Wiele elementów jest naturalną kontynuacją tego, co WOŚP od lat robi dla polskich noworodków" - wyjaśniono.

- Bardzo wczesny wcześniak potrzebuje doskonałych urządzeń diagnostycznych, doskonałych urządzeń, które będą wspomagały jego funkcje życiowe - zwłaszcza oddech. Potrzebuje doskonałych urządzeń, aby o to życie dbać, podtrzymywać i żeby na koniec móc powiedzieć: wygraliśmy, ten wcześniak żyje - podkreślił Owsiak w trakcie spotkania w warszawskiej szkole.

Fundacja wymieniła listę sprzętu, którego zakup jest planowany za zebrane pieniądze. Są to między innymi:

stoły do resuscytacji noworodków,

monitory funkcji oddechowych,

wideolaryngoskopy,

nowoczesne respiratory noworodkowe,

aparaty do tomografii impedancyjnej,

monitory NIRS,

systemy HeRO do analizy rytmu serca,

inkubatory umożliwiające bezpieczne kangurowanie najmniejszych wcześniaków,

karetki N,

analizatory mleka kobiecego dla oddziałów i banków mleka.

Hasło 35. Finału WOŚP Źródło zdjęcia: WOŚP

TVN głównym partnerem Finału

W piątek poinformowano także, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i TVN przygotowują się do 11. wspólnie realizowanego Finału.

TVN niezmiennie pozostaje głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia, kontynuując wieloletnią współpracę obejmującą szerokie wsparcie redakcyjne, antenowe, produkcyjne i promocyjne.

TVN gra z WOŚP-em 10 lat [wideo z 23.01.2026 r.] Źródło: TVN24

Owsiak: gramy dzień i noc

Jak już wcześniej informowała Fundacja, hasło 35. Finału brzmi: "Gramy dzień i noc". Prezes Fundacji zwrócił uwagę, że chociaż temat Finału dotyczy noworodków, to Orkiestra gra dla wszystkich.

- Po 35 latach możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni. Kupiliśmy 83 tysiące urządzeń za dwa miliardy osiemset milionów złotych. Nie ma dnia, żebyśmy nie otrzymywali informacji, że bardzo poważny sprzęt trafia do szpitala w wyniku konkursów, ofert, umów - zaznaczył Owsiak.