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Kultura i styl

Jerzy Owsiak ogłosił temat jubileuszowego Finału WOŚP

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Jerzy Owsiak
Jerzy Owsiak ogłasza temat 35. Finału WOŚP
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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35. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak poinformował, że temat styczniowej zbiórki brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!". TVN pozostaje głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia.

- Intensywna terapia noworodka potrzebuje pomocy w postaci bardzo nowoczesnego sprzętu. Rodzi się nas coraz mniej i dbajmy o każde narodzone życie. Po rozmowie z ekspertami chcemy zająć się tym problemem - zapowiedział Jerzy Owsiak w czasie konferencji zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 404 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Warszawie.

35. Finał WOŚP dla noworodków

WOŚP zaznacza, że w najbliższych latach oddziały intensywnej terapii noworodka muszą być przygotowane na przyjęcie większej liczby dzieci wymagających specjalistycznej opieki. "Niezbędny jest zróżnicowany, nowoczesny sprzęt na każdym etapie: od sali porodowej, przez oddziały intensywnej terapii, transport, aż po żywienie i wspieranie roli rodziców w oddziałach noworodkowych" - czytamy.

Jerzy Owsiak ogłasza temat 35. Finału WOŚP
Jerzy Owsiak ogłasza temat 35. Finału WOŚP
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Co planuje kupić WOŚP

"Program obejmuje powiązane ze sobą obszary. Ich wspólny cel to więcej uratowanych dzieci i lepsza jakość ich dalszego życia. Wiele elementów jest naturalną kontynuacją tego, co WOŚP od lat robi dla polskich noworodków" - wyjaśniono.

- Bardzo wczesny wcześniak potrzebuje doskonałych urządzeń diagnostycznych, doskonałych urządzeń, które będą wspomagały jego funkcje życiowe - zwłaszcza oddech. Potrzebuje doskonałych urządzeń, aby o to życie dbać, podtrzymywać i żeby na koniec móc powiedzieć: wygraliśmy, ten wcześniak żyje - podkreślił Owsiak w trakcie spotkania w warszawskiej szkole.

Fundacja wymieniła listę sprzętu, którego zakup jest planowany za zebrane pieniądze. Są to między innymi:

  • stoły do resuscytacji noworodków,
  • monitory funkcji oddechowych,
  • wideolaryngoskopy,
  • nowoczesne respiratory noworodkowe,
  • aparaty do tomografii impedancyjnej,
  • monitory NIRS,
  • systemy HeRO do analizy rytmu serca,
  • inkubatory umożliwiające bezpieczne kangurowanie najmniejszych wcześniaków,
  • karetki N,
  • analizatory mleka kobiecego dla oddziałów i banków mleka.
Hasło 35. Finału WOŚP
Hasło 35. Finału WOŚP
Źródło zdjęcia: WOŚP

TVN głównym partnerem Finału

W piątek poinformowano także, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i TVN przygotowują się do 11. wspólnie realizowanego Finału.

TVN niezmiennie pozostaje głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia, kontynuując wieloletnią współpracę obejmującą szerokie wsparcie redakcyjne, antenowe, produkcyjne i promocyjne.

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Źródło: TVN24

Owsiak: gramy dzień i noc

Jak już wcześniej informowała Fundacja, hasło 35. Finału brzmi: "Gramy dzień i noc". Prezes Fundacji zwrócił uwagę, że chociaż temat Finału dotyczy noworodków, to Orkiestra gra dla wszystkich.

- Po 35 latach możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni. Kupiliśmy 83 tysiące urządzeń za dwa miliardy osiemset milionów złotych. Nie ma dnia, żebyśmy nie otrzymywali informacji, że bardzo poważny sprzęt trafia do szpitala w wyniku konkursów, ofert, umów - zaznaczył Owsiak.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WOŚPZdrowienoworodek
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