W miniony weekend setki tysięcy fanów Oasis czekały długie godziny w wirtualnych kolejkach, aby zdobyć bilety na koncerty zespołu w 2025 roku. "Wielu myślało, że zapłaci reklamowaną stawkę 148,5 funtów (ok. 750 zł), ale ostatecznie zapłacili ponad dwukrotnie więcej, bo 355,2 funtów (ok. 1800 zł)" - podała agencja Reutera w czwartek.

Dochodzenie w związku ze sprzedażą biletów

Portal BBC przypomniał kilka dni wcześniej, że nie jest to zjawisko nowe i jest ono dozwolone prawnie. Platforma Ticketmaster wprowadziła ten system jeszcze w 2022 roku, argumentując wówczas, że ma on na celu zapobieganie oszustwom i zapewnienie, że więcej pieniędzy trafi do samych artystów - dodał portal Sky News.