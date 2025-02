Wygrał kwalifikacje, ale na Eurowizję nie pojedzie. "Trzeba robić to, co się czuje" 

"Zadawałem sobie to pytanie od kilku dni i pytałem wszystkich o zdanie, a odpowiedź zawsze była taka sama: 'trzeba robić to, co się czuje'" - napisał w mediach społecznościowych raper. Olly przyznał, że jednym z czynników jakie wpłynęły na jego decyzję były wcześniejsze zobowiązania. Ma on już zaplanowaną trasę koncertową, której terminy kolidują z 69. edycją Eurowizji. "Ta decyzja to mój sposób na wsłuchanie się w siebie. (...) Niektórzy powiedzą, że rezygnuję z marzeń, ale ja myślę, że po prostu postanawiam je spełnić w swoim czasie" - dodał 23-latek.