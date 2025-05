Eurowizja 2025. Polska w finale

Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" awansowała do finału Eurowizji. O miejsca w sobotnim finale 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w szwajcarskiej Bazylei konkurowało we wtorek 15 wykonawców.

Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" awansowała do finału. Oprócz Polki w Wielkim Finale w sobotę 17 maja wystąpią reprezentanci Norwegii, Albanii, Szwecji, Islandii, Holandii, San Marino, Estonii, Portugalii i Ukrainy.

W drugim półfinale pojawi się 16 wykonawców - jako pierwsza zaprezentuje się Australia, następnie Czarnogóra, Irlandia, Łotwa, Armenia, Austria, Wielka Brytania, Grecja, Litwa, Malta, Gruzja, Francja, Dania, Czechy, Luksemburg, Izrael, Niemcy, Serbia i Finlandia. Wielki finał odbędzie się w sobotę, 17 maja.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gigantyczny blender, sauna i radziecki pies. Co zobaczymy na Eurowizji 2025?

Justyna Steczkowska podczas występu na Eurowizji Źródło: GEORGIOS KEFALAS/PAP/EPA

Historia Eurowizji i sukces polskiej piosenkarki

Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest od 1956 roku przez Europejską Sieć Nadawców, a jego formuła jest inspirowana najstarszym europejskim festiwalem piosenki, czyli festiwalem w San Remo. Od tego czasu tylko jedna edycja konkursu się nie odbyła - w 2020 roku z powodu wybuchu pandemii COVID-19 EBU odwołała konkurs, który miał odbyć się w Holandii.

Polskę po raz pierwszy na Eurowizji reprezentowała Edyta Górniak, która z piosenką "To nie ja" w 1994 roku zajęła drugie miejsce. Był to jak dotąd najlepszy wynik polskich artystów. Siódme miejsce w 2003 roku zajęła grupa Ich Troje, a w 2016 Michał Szpak z piosenką "Color of Your Love" znalazł się na ósmym miejscu. Ubiegłoroczna reprezentantka Polski Luna nie awansowała do finału.

Justyna Steczkowska zagwarantowała sobie udział w Eurowizji, plasując się na pierwszym miejscu finału polskich preselekcji do konkursu. Piosenkarka otrzymała 39,32 procent głosów widzów. Drugie miejsce zajęła piosenka "Lusterka" duetu Swada i Niczos (23,69 procent głosów), a ostatnie miejsce na podium przypadło balladzie "Hold The Light by" Dominika Dudka (13,94 procent).

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo