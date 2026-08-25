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Donald Trump o Dolly Parton. Podjął decyzję

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Dolly Parton na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Jules Annan/PAP/Avalon
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W związku ze śmiercią amerykańskiej gwiazdy muzyki country Dolly Parton prezydent USA Donald Trump zarządził we wtorek opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi. Artystka zmarła we wtorek w wieku 80 lat.

"Z wielkim smutkiem przekazuję, że Dolly Parton, jedna z najwybitniejszych wokalistek country - i nie tylko - w historii, właśnie zmarła. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego, jak ona i już nigdy nie będzie" - oświadczył Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Dolly Parton
Dolly Parton
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Poinformował, że na cześć zmarłej legendy zarządził opuszczenie na tydzień do połowy masztów amerykańskich flag na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

"Spoczywaj w pokoju, Dolly! Świat cię kocha" - napisał prezydent USA.

Wcześniej o śmierci artystki poinformowała jej rodzina. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville.

Źródło: PAP
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Tagi:
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