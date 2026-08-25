Donald Trump o Dolly Parton. Podjął decyzję
"Z wielkim smutkiem przekazuję, że Dolly Parton, jedna z najwybitniejszych wokalistek country - i nie tylko - w historii, właśnie zmarła. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego, jak ona i już nigdy nie będzie" - oświadczył Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Poinformował, że na cześć zmarłej legendy zarządził opuszczenie na tydzień do połowy masztów amerykańskich flag na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
"Spoczywaj w pokoju, Dolly! Świat cię kocha" - napisał prezydent USA.
Wcześniej o śmierci artystki poinformowała jej rodzina. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville.
Źródło: PAP