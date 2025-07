Connie Francis Źródło: Newscom/PAP/EPA

O śmierci Connie Francis poinformował w mediach społecznościowych jej przyjaciel Ron Roberts. "Z ciężkim sercem i ogromnym smutkiem informuję was o śmierci mojej drogiej przyjaciółki Connie Francis" - napisał. Wyjaśnił, że artystka zmarła zeszłej nocy.

Niedawno Francis przebywała w szpitalu z powodu silnego bólu i musiała odwołać kilka występów na początku lipca, o czym sama informowała na Facebooku. Nie jest jednak jasne na czym dokładnie polegały jej problemy zdrowotne. 4 lipca pisała, że czuje się dużo lepiej.

Kim była Connie Francis

Connie Francis urodziła się w 1937 roku w Newark w stanie New Jersey. Już w wieku 4 lat zaczęła brać udział w konkursach talentów, śpiewając i grając na akordeonie. Później pojawiała się też w programach telewizyjnych.

Jak pisze "People", była jedną z najpopularniejszych piosenkarek lat 50. i 60. XX wieku, a jej piosenki, jak "Who's Sorry Now?", "My Heart Has A Mind Of Its Own", "Where the Boys Are" czy "Don't Break The Heart That Loves You", znajdowały się na czołówkach list przebojów. Była pierwszą kobietą, której utwór znalazł się na pierwszym miejscu rankingu Billboard Hot 100 - było to "Everybody's Somebody's Fool" z 1960 roku.

W ostatnim czasie jej przebój "Pretty Little Baby" z 1962 roku znów stał się hitem i sześć dekad po wydaniu podbił media społecznościowe - jest wykorzystywany jako podkład muzyczny do milionów zdjęć lub filmów. W maju sama artystka odniosła się do tego na Facebooku. "Po raz pierwszy dowiedziałam się o tym, gdy Ron zadzwonił do mnie i powiedział, że mam "viralowy hit". Najwyraźniej nie mając kontaktu z dzisiejszą terminologią statystyk muzycznych, moją pierwszą reakcją było pytanie: co to jest? Dziękuję wszystkim!" - napisała.

Francis była czterokrotnie zamężna, ma jednego syna.