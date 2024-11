Informacja o śmierci Colina "Smileya" Petersena, pierwszego perkusisty zespołu Bee Gees, pojawiła się w poniedziałek na facebookowym profilu jego ostatniego zespołu Best of the Bee Gees. "Z ciężkim sercem zawiadamiamy o śmierci naszego drogiego przyjaciela Colina 'Smileya' Petersena. Wzbogacił nasze życie i związał naszą grupę miłością, troską i szacunkiem. Nie wiemy, jak będziemy żyć bez jego promiennego uśmiechu i głębokiej przyjaźni. Kochamy Cię, Col. Spoczywaj w pokoju" - czytamy. Zespół nie podał, jaka jest przyczyna śmierci 78-latka. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje Paul Di'Anno. Były wokalista Iron Maiden miał 66 lat

Colin Petersen. Grał na hitowych utworach Bee Gees

Pochodzący z Australii Petersen dołączył do grupy Bee Gees w 1966 roku. Przyczynił się do powstania czterech albumów zespołu i kilku hitów, wśród których są między innymi "Massachusetts", "To Love Somebody" i "Words". Jego ostatnim albumem z Bee Gees był "Cucumber Castle" z 1970 roku. Po opuszczeniu grupy w wyniku nieporozumień z jej menedżerem Robertem Stigwoodem, Petersen założył zespół Humpy Bong z piosenkarzem i autorem tekstów Jonathanem Kellym oraz Timem Staffellem. Po krótkim okresie istnienia grupy, Humpy Bong rozpadł się, a Petersen założył w 1969 roku ze swoją żoną, Joanne Newfield firmę inwestycyjną. Para miała dwóch synów, Jaime'a i Bena. - Byłem naprawdę bardzo kreatywny w swojej grze, ale było wielu perkusistów w tamtym czasie, którzy byli technicznie o wiele bardziej zaawansowani ode mnie. Ale czy nie jest prawdą, że Chuck Berry (legendarny amerykański piosenkarz i gitarzysta - red.) znał tylko cztery akordy? Więc czasami, gdy jesteś ograniczony, musisz być kreatywny - powiedział "Smiley" w 2022 roku w podcaście "The Strange Brew Podcast". ZOBACZ TEŻ: Jedną piosenkę w jego wykonaniu słyszeli chyba wszyscy. Zmarł Sergio Mendes, legenda brazylijskiej bossa novy