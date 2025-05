"Un Simple Accident" ze Złotą Palmą Cannes 2025

Zwiastun filmu "Un Simple Accident" reż. Jafar Panahi Źródło: Festival de Cannes 2025

Festiwal Filmowy w Cannes 2024 dobiegł końca. W ciągu minionych 11 dni we francuskiej stolicy filmu pojawiły się światowe gwiazdy, uznani i debiutujący filmowcy oraz filmowczynie, kilkutysięczny tłum dziennikarzy z najróżniejszych zakątków globu, także rzesza fanów i fanek kina. W końcu stawka jest jak zwykle wysoka: najbardziej prestiżowa nagroda filmowa - Złota Palma, która określana jest jako kinematograficzny odpowiednik literackiej Nagrody Nobla.

Do Konkursu Głównego zakwalifikowano 22 tytuły. Tegoroczną przewodniczącą jury tego konkursu została Juliette Binoche. Razem z nią filmy oceniali: amerykańska aktorka i filmowczyni Halle Berry, kongijski filmowiec i producent Dieudo Hamadi, południowokoreański filmowiec Hong Sang Soo, indyjska filmowczyni Payal Kapadia, meksykański filmowiec Carlos Reygadas, włoska aktorka Alba Rohrwacher, francusko-marokańska pisarka i dziennikarka Leila Slimani oraz amerykański aktor Jeremy Strong.

Panahi powtórzył sukces Kiarostamiego

Co ciekawe, tegoroczni faworyci w dużej mierze nie znaleźli się wśród nagrodzonych. Złotą Palmę przyznano filmowi "Un Simple Accident" w reżyserii jednego z najwybitniejszych filmowców irańskich w historii - Jafara Panahiego. Filmowiec wielokrotnie swoją twórczością narażał się reżimowi i był aresztowany. Chociaż w ostatnich dwóch dekadach w Cannes wielokrotnie pokazywano jego filmy, to sam reżyser po raz ostatni na Lazurowym Wybrzeżu pojawił się w 2003 roku.

To druga w historii francuskiego festiwalu Złota Palma dla filmu wyreżyserowanego przez Irańczyka. Pierwszą zdobył w 1997 roku "Smak wiśni" w reżyserii Abbasa Kiarostamiego.

- Sztuka mobilizuje twórczą energię, pochodzącą z najcenniejszej i najbardziej żywotnej części nas samych. Siłę, która potrafi przekształcić mrok w przebaczenie, nadzieję i nowe życie - powiedziała Binoche, ogłaszając zwycięski film.

"Affeksjonsverdi" reż. Joachim Trier Źródło: Festival de Cannes 2025

Wielka Nagroda Jury dla "Affeksjonsverdi

Drugą co do ważności nagrodę festiwalu - Wielką Nagrodę Jury - zdobył "Affeksjonsverdi" w reżyserii Joachima Triera. O filmie Norwega mówiło się jako głównym faworycie do najważniejszej nagrody po tym, jak publiczność po premierowym pokazie nagrodziła go 19-minutowymi owacjami na stojąco. "Affeksjonsverdi" to trzeci film w karierze Triera, który znalazł się w canneńskim Konkursie Głównym. Trier

Nagroda Jury w tym roku otrzymały dwa filmy: "Sirât" (reż. Oliver Laxe) oraz "In die Sonne schauen" (reż. Mascha Schilinski). Zarówno dla Laxe'a, jak i Schilinski, był to pierwszy udział w Konkursie Głównym Cannes.

"Sirât" reż. Óliver Laxe Źródło: Festival de Cannes 2025

Dwie nagrody natomiast trafiły do twórców brazylijskiego filmu "O Agente Secreto". Jegor reżyser - Kleber Mendonça Filho - nagrodzony został za reżyserię, a Wagner Moura - za najlepszą rolę męską. Nagroda za najlepszą rolę kobiecą trafiła w ręce Nadii Melliti za kreację w filmie "La Petite Dernière" (reż. Hafsia Herzi).

To właśnie nagrody aktorskie były chyba największym zaskoczeniem tegorocznego rozdania Konkursu Głównego. Zdaniem wielu krytyków, faworytami byli: Paul Mescal czy Jennifer Lawrence. W wielu zestawieniach zakładano, że nagrody trafią do Ariego Astera czy Richarda Linklatera.

Cannes 2025. Filmy Konkursu Głównego "Affeksjonsverdi" reż. Joachim Trier Źródło: © Kasper Tuxen / Festival de Cannes 2025 "Alpha" reż. Julia Ducournau Źródło: © Mandarin & Campagnie / Kallouche Cinema / Farkas Productions / France 3 Cinema / Festival de Cannes 2025 "Die, My Love" reż. Lynne Ramsay Źródło: Festival de Cannes 2025 "Dossier 137" reż. Dominik Moll Źródło: © Fanny de Gouville / Festival de Cannes 2025 "Dwaj prokuratorzy" reż. Sergiej Łoźnica Źródło: © SBS Productions / Festival de Cannes 2025 "Eagles of the Republic" reż. Tamik Saleh Źródło: © Yigit Eken / Festival de Cannes 2025 "Eddington" reż. Ari Aster Źródło: Festival de Cannes 2025 "Fenicki układ" reż. Wes Anderson Źródło: Festival de Cannes 2025 "Fuori" reż. Mario Martone Źródło: Festival de Cannes 2025 "In die Sonne schauen" reż. Mascha Schilinski Źródło: © Fabian Gamper / Studio Zentral / Festival de Cannes 2025 "Jeunes mères" reż. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Źródło: © Christine Plenus / Festival de Cannes 2025 "Kuang ye shi dai" reż. Bi Gan Źródło: © Dangmai Films / Festival de Cannes 2025 "La Petite Dernière" reż. Hafsia Herzi Źródło: © June / Festival de Cannes 2025 "Nouvelle Vague" reż. Richard Linklater Źródło: © Jean-Louis Frenandez / Festival de Cannes 2025 "O Agente Secreto" reż. Kleber Mendonça Filho Źródło: © Victor Juca / Festival de Cannes 2025 "Romería" reż. Carla Simón Źródło: © Quim Vives / Elastica Films / Festival de Cannes 2025 "Runowâru" reż. Hayakawa Chie Źródło: © Renoir - Loaded Films / Festival de Cannes 2025 "Sirât" reż. Óliver Laxe Źródło: © Quim Vives / Festival de Cannes 2025 "The History of Sound" reż. Oliver Hermanus Źródło: © Fair Winter LLC. All Rights Reserved / Festival de Cannes 2025 "The Mastermind" reż. Kelly Reichardt Źródło: © Ryan Sweeney / © 2025 Mastermind Movie Inc All RIghts Reserved / Festival de Cannes 2025 "Un Simple Accident" reż. Jafar Panahi Źródło: © Jafar Panahi Productions / Les Films Pelleas / Festival de Cannes 2025 "Zan Va Bache" reż. Saeed Roustaee Źródło: © Amirhossein Shojaei & Saeed Roustaee / Festival de Cannes 2025

Cannes 2025. Lista nagrodzonych w Konkursie Głównym

Złota Palma: "Un Simple Accident" reż. Jafar Panahi

Wielka Nagroda Jury: "Affeksjonsverdi" reż. Joachim Trier

Nagroda Jury: "Sirât" reż. Oliver Laxe oraz "In die Sonne schauen" reż. Mascha Schilinski

Najlepsza reżyseria: Kleber Mendonça Filho "O Agente Secreto"

Najlepszy scenariusz: "Jeunes mères" Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne

"La Petite Dernière" reż. Hafsia Herzi Źródło: Festival de Cannes 2025

Najlepsza rola kobieca: Nadia Melliti za rolę w filmie "La Petite Dernière" (reż. Hafsia Herzi)

Najlepsza rola męska: Wagner Moura za rolę w filmie "O Agento Secreto" (reż. Kleber Mendonça Filho)

Nagroda Specjalna: "Kuang ye shi dai" w reżyserii Bi Gana

Złota Kamera dla najlepszego pierwszego filmu: "The President's Cake" reż. Hasan Hadi