Owacje na stojąco dla ocierającego łzy Johnny'ego Deppa. "Triumfalny powrót na filmowe salony"

Głośne brawa w sali kinowej w Cannes rozległy się po przedpremierowym pokazie filmu "Kochanica króla" ("Jeanne du Barry"). Depp gra w nim rolę króla Francji Ludwika XV. U jego boku na ekranie występują m.in. Maïwenn czy Pierre Richard. Jest to pierwsza produkcja, w której gwiazdor "Piratów z Karaibów" wszystkie swoje kwestie wypowiada w języku francuskim. Do kin w naszym kraju film ma trafić jeszcze w tym roku, ale dokładna data premiery nie jest znana.

Powrót Deppa po procesie z Amber Heard

CNN podkreśla, że "Kochanica króla" to pierwszy film z Deppem w obsadzie trafiający na ekrany po jego ubiegłorocznym procesie z Amber Heard . W czerwcu 2022 roku sąd uznał Heard za winną zniesławienia eksmałżonka i orzekł, że musi zapłacić mu 15 milionów dolarów odszkodowania. Kwotę obniżono ostatecznie do 10,35 miliona dolarów, opierając się na przepisach stanu Wirginia. Równocześnie zdecydowano, że Depp ma zapłacić Heard dwa miliony dolarów, ławnicy uznali bowiem, że aktorka udowodniła jeden z trzech elementów zniesławienia pod jej adresem.

W trakcie konferencji, zorganizowanej dzień po przedpremierowym pokazie "Kochanicy króla", Depp mówił o "abstrakcyjnych pogłoskach" dotyczących m.in. spraw, które były przedmiotem procesu. - Większość tego, co przeczytaliście na temat mnie i mojego życia przez ostatnie cztery czy pięć lat, to przerażająca fikcja - podkreślił aktor. - Nie czuję, żeby Hollywood mnie zbojkotowało. W ogóle nie myślę o Hollywood - dodał.

Podczas konferencji 59-latek został też zapytany, co ma do powiedzenia osobom, które uważają, że nie powinien pojawiać się w Cannes. - A co, gdyby pewnego dnia, nieważne czemu, ktoś dał mi dożywotni zakaz wstępu do McDonald's, bo 39 siedzących wściekłoby się na widok mnie jedzącego burgera. Kim oni są? Co ich to obchodzi? - odparł Depp.