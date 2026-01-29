"Bardzo się cieszę, że on o tym nie wie". Żona Bruce'a Willisa o chorobie aktora

Neurolożka dr n. med. Anna Filipek-Gliszczyńska o chorobie, na którą cierpi Bruce Willis Źródło: TVN24

- Istnieje termin określający stan neurologiczny towarzyszący FTD [skrót angielskiej nazwy otępienia czołowo-skroniowego - red.] i innym rodzajom demencji, zwany anozognozją, w którym mózg nie jest w stanie zidentyfikować tego, co się z nim dzieje - powiedziała Emma Heming Willis w programie "Conversations With Cam Podcast", wyemitowanym w środę.

Dodała, że ludzie z anozognozją "na przykład nie chcą iść do lekarza", ponieważ są przekonani, że "nic im nie jest". - To właśnie anozognozja wchodzi tu w grę - przyznała, mówiąc o stanie zdrowia swojego męża. - Bruce nigdy nie połączył kropek, że cierpi na tę chorobę. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo się cieszę, że on o tym nie wie - kontynuowała.

Emma Heming Willis i Bruce Willis są małżeństwem od 2009 roku Źródło: Team GT/GC Images

Choroba, która "szepcze"

Heming Willis stwierdziła, że 70-letni aktor "wciąż jest bardzo obecny w swoim ciele". - Kiedy ktoś mnie pyta: "Czy Bruce nadal wie, kim jesteś" odpowiadam: "Tak, wie, bo ma FTD, nie alzheimera". Ma swój sposób na kontakt ze mną i naszymi dziećmi. Może nie robi tego w ten sam sposób, w jaki ty kontaktowałabyś się z ukochaną osobą, ale wciąż jest to niezwykle piękne i znaczące - powiedziała prowadzącej program. - Jest po prostu inaczej. Po prostu uczysz się, jak się dostosować - dodała.

Samo otępienie czołowo-skroniowe żona Willisa określiła jako "chorobę, która szepcze, nie krzyczy". - Trudno stwierdzić, kiedy zaczęła się choroba Bruce'a - przyznała.

Bruce Willis - choroba aktora

Bruce Willis wycofał się z aktorstwa w 2022 roku. Na początku 2023 roku rodzina artysty poinformowała, że "jego stan się pogorszył", a choroba, z którą się zmaga, to otępienie czołowo-skroniowe. Emma Heming Willis w sierpniu 2025 roku przyznała, że u jej męża słabnie zdolność komunikowania się. - Bruce ogólnie cieszy się naprawdę świetnym zdrowiem. Tylko mózg go zawodzi - powiedziała w rozmowie z Diane Sawyer z ABC News.