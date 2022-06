Leon Tarasewicz doktorem honoris causa. "Strach brać pędzel do ręki, teraz, po tym wszystkim"

Uroczystość w ramach 25-lecia powstania uniwersytetu

Za "nieustanne poszukiwania nowych wyzwań artystycznych"

- Często, jak spotykam ludzi w różnych środowiskach, pada zdanie na temat sztuki. Ludzie uważają sztukę za coś dziwnego, żeby nie użyć gorszych epitetów, uważają, że sztuka jest niekulturalna. Rzeczywiście, to prawda. Kultura to wszystko to, co wynieśliśmy z domu, ze szkoły, czego nauczyliśmy się z różnych źródeł, co adaptowaliśmy od innych narodów i zaakceptowaliśmy to. A sztuka to niestety coś, co cały czas się buntuje, walczy z kulturą, chce się z niej wyrwać. Dzięki temu może następować w ogóle jakiś rozwój – mówił honorowy doktor.