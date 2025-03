Bella Ramsey otwarcie o swojej "wyzwalającej" diagnozie

"The Last of Us". Zwiastun drugiego sezonu serialu Źródło: MAX

"Podczas planu zdjęciowego do pierwszego sezonu 'The Last of Us' usłyszałom diagnozę, że jestem w spektrum autyzmu" - wyznało w rozmowie z brytyjskim wydaniem "Vogue'a" Bella Ramsey. Przyznało zarazem, że ta diagnoza okazuje się być pomocna w pracy na planie zdjęciowym.

Ramsey o swojej niebinarności publicznie zaczęło mówić w styczniu 2023 roku, między innymi w wywiadzie udzielonym dla "New York Timesa". Kilka miesięcy później podkreśliło, że neutralne płciowo formy gramatyczne najlepiej wyrażają to, kim jest.

Po międzynarodowym sukcesie pierwszego sezonu "The Last of Us", Bella Ramsey stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych niebinarnych osób aktorskich świata. Pochodzące z Wielkiej Brytanii Ramsey powróci w roli Ellie w drugim sezonie "The Last of Us", którego premiera zaplanowana jest na 14 kwietnia w serwisie Max, należącym do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl.

"Wyzwalająca" diagnoza Ramsey

W najnowszym wywiadzie, jakiego Ramsey udzieliło brytyjskiemu wydaniu magazynu "Vogue", stwierdziło, że nie ma żadnego powodu, żeby ukrywać przed innymi swoją neuroatypowość. "Podczas planu zdjęciowego do pierwszego sezonu 'The Last of Us' usłyszałom diagnozę, że jestem w spektrum autyzmu" - powiedziało Ramsey.

Bella Ramsey w pierwszym sezonie "The Last of Us" Źródło: Max

"Podczas kręcenia zdjęć w Kanadzie, jeden z członków ekipy filmowej - ojciec dziewczynki w spektrum - założył, że Ramsey również jest w spektrum, co rozpoczęło ich podróż, zakończoną formalną oceną i diagnozą psychiatryczną. Potwierdziło to, nad czym Ramsey 'zawsze się zastanawiało'. Już jako dziecko stale nie mogło sobie znaleźć miejsca w szkole - opisywało się jako 'dziwak' i 'samotnik', czując się bardziej komfortowo w towarzystwie dorosłych niż nieprzewidywalnych nastoletnich rówieśników. Były również inne objawy: "typowe dla osób w spektrum autyzmu wyzwania sensoryczne oraz boleśnie przesadna uważność na mikroekspresje i język ciała innych osób", czytamy w tekście Zing Tsjeng.

Ramsey wyraziło też przekonanie, że spektrum autyzmu działa na korzyść gry aktorskiej. "Zawsze obserwowałom się i uczyłom się od innych. Konieczność bardziej intuicyjnego uczenia jak się socjalizować, jak nawiązywać kontakt z innymi ludźmi, okazała się pomocna w aktorstwie", zwróciło uwagę Ramsey, cytowane przez Tsjeng.

Samo Ramsey oceniło, że profesjonalna diagnoza okazała się być "wyzwalająca". "Pozwala mi na to, by iść przez świat z większą godnością, nie będąc w stanie wykonać prostych, codziennych rzeczy, które inni wykonują bez problemu" - wyznało.